O FC Porto somou hoje o segundo triunfo seguido na Liga dos Campeões de futebol, ao vencer por 1-0 na visita aos neerlandeses do Feyenoord, em jogo da quinta jornada da fase de liga.

Em Roterdão, um golo de Oussama Targhalline na própria baliza, logo aos dois minutos, garantiu a vitória dos campeões nacionais, que passam a somar seis pontos e subiram, à condição, ao 20.º lugar, ou seja dentro da zona de play-off de acesso aos oitavos de final, reservada às equipas que terminarem entre a nona e a 24.ª posições.

Depois de terem batido o Nápoles e agora o Feyenoord, os 'azuis e brancos' vão visitar na sexta jornada da fase de liga os ingleses do Liverpool, num encontro agendado para 09 de dezembro, enquanto os neerlandeses, em 32.º lugar, jogam em casa dos noruegueses do Viking na véspera.