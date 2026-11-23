A Madeira esteve representada na segunda reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento da Estratégia para os Direitos das Pessoas com Deficiência 2026-2030, que decorreu a 12 de Novembro, por iniciativa do Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência (IDiPD, I. P.). A representação regional coube ao Gabinete de Estratégia para as Pessoas com Deficiência (GEPD).

O encontro assinalou a conclusão da constituição do modelo de governação da Estratégia, que integra a Comissão Técnica de Acompanhamento, o Conselho Consultivo e os grupos de trabalho organizados por áreas-chave e eixo transversal. Durante a reunião foram também apresentados os trabalhos em curso relativos à monitorização e ao acompanhamento da execução das medidas previstas.

Segundo a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, a presença da Madeira neste fórum permite reforçar a articulação institucional e assegurar que as especificidades da Região, decorrentes da sua condição insular, são devidamente consideradas na definição e no acompanhamento das políticas públicas nacionais.

A secretária regional Paula Margarido defende que esta articulação deve ter resultados concretos na vida das pessoas. “Os direitos das pessoas com deficiência não podem depender do território onde vivem. A Madeira tem uma estratégia própria e quer contribuir, com a sua experiência e as suas propostas, para políticas públicas que respeitem as especificidades das regiões insulares e façam a diferença na vida das pessoas”, afirma a governante.

A participação assume especial relevância no contexto da implementação da Estratégia Regional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2023-2030, ao permitir promover a complementaridade entre as prioridades regionais e os compromissos nacionais, no respeito pelas competências próprias da Região.

O GEPD, presidido por Ana Sousa, vai continuar a acompanhar os trabalhos da Comissão, contribuindo para uma articulação institucional que privilegie a concretização dos direitos, a acessibilidade, a autonomia e a participação das pessoas com deficiência.