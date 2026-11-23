Madeira participa no acompanhamento da Estratégia Nacional para os Direitos das Pessoas com Deficiência
Secretaria da Inclusão quer garantir que as especificidades insulares são tidas em conta nas políticas públicas nacionais
A Madeira esteve representada na segunda reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento da Estratégia para os Direitos das Pessoas com Deficiência 2026-2030, que decorreu a 12 de Novembro, por iniciativa do Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência (IDiPD, I. P.). A representação regional coube ao Gabinete de Estratégia para as Pessoas com Deficiência (GEPD).
O encontro assinalou a conclusão da constituição do modelo de governação da Estratégia, que integra a Comissão Técnica de Acompanhamento, o Conselho Consultivo e os grupos de trabalho organizados por áreas-chave e eixo transversal. Durante a reunião foram também apresentados os trabalhos em curso relativos à monitorização e ao acompanhamento da execução das medidas previstas.
Segundo a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, a presença da Madeira neste fórum permite reforçar a articulação institucional e assegurar que as especificidades da Região, decorrentes da sua condição insular, são devidamente consideradas na definição e no acompanhamento das políticas públicas nacionais.
A secretária regional Paula Margarido defende que esta articulação deve ter resultados concretos na vida das pessoas. “Os direitos das pessoas com deficiência não podem depender do território onde vivem. A Madeira tem uma estratégia própria e quer contribuir, com a sua experiência e as suas propostas, para políticas públicas que respeitem as especificidades das regiões insulares e façam a diferença na vida das pessoas”, afirma a governante.
A participação assume especial relevância no contexto da implementação da Estratégia Regional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2023-2030, ao permitir promover a complementaridade entre as prioridades regionais e os compromissos nacionais, no respeito pelas competências próprias da Região.
O GEPD, presidido por Ana Sousa, vai continuar a acompanhar os trabalhos da Comissão, contribuindo para uma articulação institucional que privilegie a concretização dos direitos, a acessibilidade, a autonomia e a participação das pessoas com deficiência.