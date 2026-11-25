Um estudo liderado pela Universidade de Cádis (UCA), em Espanha, revelou que a plantação de árvores em terrenos que originalmente não eram florestais pode aumentar a incidência de incêndios em regiões temperadas.

A UCA divulgou na terça-feira em comunicado que a investigação internacional, publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), questiona a eficácia de certas estratégias de mitigação das alterações climáticas baseadas na reflorestação em larga escala.

O estudo alertou que a alteração do uso do solo em ecossistemas dominados por pastagens, savanas ou matagais modifica a quantidade e a distribuição da vegetação combustível, alterando, consequentemente, o comportamento do fogo.

O trabalho é assinado pelas investigadoras Irene Repeto-Deudero e Susana Gómez-González, do Departamento de Biologia e do Instituto de Investigação Vitivinícola e Agroalimentar (IVAGRO) da UCA.

O estudo contou ainda com a participação de Juli G. Pausas, investigador do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) no Centro de Investigação sobre Desertificação (CIDE), ligado à Universidade de Valência e à Generalitat Valenciana, bem como de especialistas de centros científicos do Chile e da Finlândia.

Para avaliar estas consequências, os cientistas analisaram, através de dados de satélite e modelos estatísticos, um total de 67.248 áreas situadas em biomas temperados do planeta que foram transformadas em plantações florestais entre 2001 e 2023.

A análise comparou a atividade dos incêndios antes e depois da intervenção, isolando fatores climáticos e humanos.

Os resultados evidenciam que o impacto do fogo varia consoante o tipo de ecossistema, registando-se os maiores aumentos nas florestas temperadas de coníferas, onde a ocorrência de incêndios se multiplicou por 2,7 e a área ardida praticamente duplicou.

Nos ecossistemas mediterrânicos, como os do sul da Europa, a frequência de incêndios cresceu 38% e a área ardida, 9%, um dado que os autores consideram "especialmente relevante", dado que as secas de verão e as altas temperaturas facilitam a propagação do fogo quando aumenta a continuidade do material vegetal combustível.

Por outro lado, nas florestas temperadas de folhosas (como os carvalhos ou as faias) e nas florestas mistas, onde se concentra quase metade das plantações florestais do mundo, a florestação reduziu em 23% o número de incêndios, embora tenha aumentado em 20% a extensão da área ardida sempre que ocorre um incêndio.

O único bioma analisado em que a plantação esteve associada a uma redução da ocorrência de incêndios, concretamente de 18%, sem um aumento significativo da área afetada, foi o das pastagens, savanas e matagais temperados.

Perante esta diversidade de respostas, os investigadores concluíram que os efeitos dependem do contexto ecológico e climático de cada território e, por isso, defenderam a realização de avaliações prévias do risco de incêndio antes de promoverem programas de florestação em grande escala.