Um homem foi assistido ontem à noite após sofrer uma queda que levou à perda de sentidos na zona da Barreirinha, no Funchal.

De nacionalidade estrangeira, o homem de 73 anos, foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, tendo sido chamado o socorro pelas 21h30.

À chegada da equipa na ambulância o homem já tinha recuperado os sentidos, tendo sido inicialmente observado e depois transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.