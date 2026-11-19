A história da arborização do Porto Santo está em destaque no documentário História Florestal do Porto Santo, realizado por Francisco Manso, cuja apresentação decorre amanhã, às 15h00, no auditório do Museu de Electricidade – Casa da Luz, no Funchal. A sessão contará com a presença do Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

O documentário terá uma segunda apresentação no sábado, dia 21 de Novembro, às 18h00, no Auditório do Centro de Congressos do Porto Santo.

A produção, apoiada pela Madeira Film Commission, tem guião de Francisco Castro Rego e Natália Nunes e recupera o percurso da arborização da Ilha Dourada, dando a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo de várias gerações para transformar, recuperar e preservar a sua paisagem florestal.

Através de documentos históricos, testemunhos de técnicos e mestres florestais e imagens da ilha, o filme percorre as primeiras referências à vegetação do Porto Santo, os processos de degradação da cobertura vegetal e as iniciativas de arborização iniciadas no princípio do século XX, com particular destaque para a ação pioneira de António Schiappa de Azevedo. Aborda ainda o trabalho dos Serviços Florestais, a conservação dos solos e a diversificação das espécies florestais.

“A floresta que hoje encontramos no Porto Santo é o resultado de um trabalho continuado, de persistência e de conhecimento técnico, desenvolvido ao longo de várias gerações”. Secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus

Na nota remetida à imprensa, o governante considera ainda que esta produção permite valorizar um património ambiental cuja história importa conhecer e transmitir, sublinhando a sua relevância no contexto do Porto Santo enquanto Reserva da Biosfera da UNESCO.