Cafôfo alerta para riscos do prolongamento do molhe da Pontinha e exige estudos científicos

O líder do grupo parlamentar do PS, Paulo Cafôfo, contestou a insistência de Miguel Albuquerque no prolongamento do molhe da Pontinha, considerando que uma intervenção daquela dimensão na baía do Funchal exige estudos científicos rigorosos e transparentes que comprovem que não irá agravar o risco de inundações na cidade.

Numa reacção publicada nas redes sociais, na sequência das declarações do presidente do Governo Regional durante o balanço da passagem da depressão Charles pela Madeira, o socialista reconhece que o executivo esteve bem na preparação e mobilização dos dispositivos de prevenção e segurança, mas considera que as afirmações de Albuquerque sobre os benefícios da obra não podem ser feitas "de forma leviana".

"A segurança das pessoas exige estudos, rigor e responsabilidade. Não palpites políticos", escreve Paulo Cafôfo, numa crítica directa à defesa reiterada do prolongamento do molhe como solução para proteger o Funchal das inundações e facilitar o escoamento das ribeiras em situações de maré cheia.

O deputado entende que a intervenção poderá alterar profundamente a dinâmica marítima da baía e alerta para a necessidade de avaliar eventuais consequências hidráulicas, costeiras e ambientais antes de avançar com o projecto.

Entre os principais riscos identificados por Cafôfo está a possibilidade de agravamento das inundações na baixa do Funchal, caso a ampliação do molhe altere a circulação das águas na baía e dificulte a descarga das três principais ribeiras da cidade: São João, Santa Luzia e João Gomes.

O socialista alerta ainda para eventuais efeitos na acumulação de sedimentos e materiais arrastados pelas aluviões, que poderão alterar a profundidade das águas e criar dificuldades adicionais ao escoamento. Acrescenta ainda os riscos de alteração da força, direcção e reflexão das ondas, com possíveis consequências para as infra-estruturas marítimas e para a frente costeira.

Na sua argumentação, Paulo Cafôfo sublinha que o prolongamento do molhe poderá reduzir a força das ondas, mas não impedirá a subida da maré. Por isso, considera indispensável demonstrar que a obra não comprometerá o escoamento das ribeiras nem aumentará a exposição da cidade às cheias.

Para sustentar as reservas, evoca dois exemplos de intervenções marítimas na Região que considera deverem servir de alerta: a marina do Lugar de Baixo, em Ponta do Sol, que classifica como um "investimento desastroso", marcado por graves problemas técnicos, e o cais 8, no Funchal, cuja utilização ficou condicionada pelas condições marítimas.

Não podemos repetir os erros do passado. Muito menos quando estamos a falar de uma intervenção que pode alterar profundamente a dinâmica da baía do Funchal" Paulo Cafôfo

O líder parlamentar socialista ressalva, contudo, que não está a afirmar que os cenários de risco identificados se irão concretizar. Reconhece não ser especialista na matéria, tal como considera que Miguel Albuquerque também não o é, defendendo que a dimensão da intervenção justifica uma avaliação técnica independente e conclusiva.

Seria um erro tremendo que uma obra anunciada para proteger o Funchal acabasse por produzir o efeito contrário: tornar a cidade mais vulnerável e colocar em maior risco a segurança das pessoas" Paulo Cafôfo

A reacção de Paulo Cafôfo surge depois de Miguel Albuquerque ter voltado a defender, no balanço da depressão Charles, o prolongamento do molhe da Pontinha como investimento de protecção civil e prevenção de riscos. O presidente do Governo Regional sustentou que a conjugação de precipitação intensa, caudais elevados nas ribeiras e maré cheia condicionou o escoamento das águas durante a madrugada, defendendo que a ampliação da infra-estrutura poderá reduzir a vulnerabilidade da cidade perante situações semelhantes.