A requalificação do Palácio de São Lourenço, no Funchal, vai permitir ao público visitar áreas do edifício que até agora estavam fora do circuito de visita. Na apresentação da obra, o representante da República para a Madeira, Paulo Barreto, destacou a oportunidade de dar a conhecer mais da história do palácio, que descreveu como "um espaço cultural, da cidade, da ilha".

"Para quem conhece o Palácio, provavelmente não verá a diferença", observou Paulo Barreto, referindo-se a trabalhos de elevada complexidade técnica. O representante da República agradeceu o contributo das equipas envolvidas, da Câmara Municipal do Funchal e do Património Cultural, e manifestou a expectativa de que essa colaboração prossiga.

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Já o presidente do Património Cultural, João Soalheiro, recordou que a intervenção foi viabilizada pelo financiamento europeu do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na ordem dos 2,35 milhões de euros após uma revisão orçamental de 27% face ao contrato inicial. Na cerimónia de inauguração que decorreu esta tarde, agradeceu também a quem trabalha no palácio e contribui para a sua preservação. "Esta casa também tem alma", afirmou, descrevendo-a como "uma passagem de testemunho materializada em gestos de cuidado".

Soalheiro deixou ainda o desafio de estender a intervenção ao restante complexo, em articulação com o Exército Português. O presidente do Património Cultural referiu que os próximos investimentos poderão avançar fora do PRR e apontou a preparação de novos projectos como condição para dar continuidade à requalificação.