As grandes superfícies comerciais devem pagar mais aos agricultores madeirenses, acompanhando a subida dos preços nas prateleiras. O apelo foi deixado hoje pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, à margem do VIII Encontro Anual do Clube de Produtores Continente, no Museu da Banana, no Lugar de Baixo.

"Se o preço final tem subido de uma forma significativa, também é importante que haja valorização dos nossos agricultores e da sua produção", defendeu, apontando o aumento dos custos com fertilizantes e combustíveis como factores de pressão sobre a actividade agrícola.

Nuno Maciel alertou que a falta de valorização dos produtores pode comprometer a viabilidade das explorações. "Se nós não aumentarmos o preço pago aos nossos produtores, é óbvio que há momentos que essas produções deixam de ter viabilidade económica. E se deixarem de ter viabilidade económica, nós vamos ter que importar", afirmou.

O governante destacou a importância da produção local para a frescura e qualidade dos alimentos, lembrando que hortícolas colhidas de manhã na Madeira podem chegar à mesa dos consumidores à hora de almoço, enquanto os produtos importados podem demorar pelo menos seis dias até às prateleiras.

Segundo os últimos dados oficiais, relativos a 2024, as hortícolas representam cerca de 40 milhões de euros dos 157 milhões de euros de primeiras vendas do sector primário regional. Nuno Maciel apelou ainda ao reforço da aposta na Marca Madeira, que abrange 4.402 produtores acompanhados pelos serviços regionais.