A administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, deve anunciar nos próximos dias planos para aumentar as tarifas aduaneiras sobre as importações provenientes da China, da União Europeia (UE) e de outras 14 economias, avançou hoje a Associated Press.

O gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos deve divulgar nos próximos dias os resultados de uma investigação, que decorreu ao longo de vários meses, sobre os subsídios industriais concedidos pelas 16 economias, disseram duas fontes citadas pela agência, sob condição de anonimato.

As fontes ressalvaram que o calendário para a aplicação das novas tarifas poderá ainda sofrer alterações.

A Casa Branca e o gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos não responderam aos pedidos de comentário.

Os planos para a imposição de novas tarifas, noticiados na terça-feira pela agência Bloomberg e pelo jornal The Wall Street Journal, fazem parte dos esforços da administração Trump para substituir as taxas aduaneiras anunciadas no ano passado e posteriormente invalidadas pelo Supremo Tribunal.

As novas tarifas visam responder ao que a Casa Branca considera ser um excesso de capacidade produtiva naqueles países, alimentado por subsídios estatais, que resultou numa vaga de exportações a preços mais baixos, prejudicando a competitividade das empresas norte-americanas.

A medida constitui a segunda etapa dos esforços da administração Trump para substituir as tarifas anunciadas em abril de 2025, que o Supremo Tribunal declarou inconstitucionais em fevereiro passado.

Em julho, a Casa Branca impôs tarifas de entre 10% e 12,5% a 60 parceiros comerciais, acusando-os de não aplicarem adequadamente as proibições relativas a produtos fabricados com recurso a trabalho forçado.

A nova iniciativa demonstra que a administração Trump continua disposta a taxar as importações, apesar da pesada derrota do Partido Republicano nas eleições intercalares deste mês, atribuída em grande medida às preocupações dos eleitores com o custo de vida, num contexto de inflação elevada.

As novas tarifas poderão também testar a resposta do Partido Democrata à imposição unilateral de taxas aduaneiras por Trump.

Apesar de os democratas deterem a maioria em ambas as câmaras do Congresso, Trump poderá vetar qualquer legislação que vise revogar ou atenuar as tarifas.