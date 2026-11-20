A paisagem florestal do Porto Santo, hoje parte integrante da identidade da ilha, é o resultado de mais de um século de esforços para combater a degradação dos solos e recuperar a cobertura vegetal. Uma transformação que começou com a visão de António Schiappa de Azevedo e que envolveu várias gerações de trabalhadores florestais. Esta história é agora contada no documentário História Florestal do Porto Santo, realizado por Francisco Manso, que foi apresentado esta sexta-feira, no Museu de Electricidade – Casa da Luz.

A produção, apoiada pela Madeira Film Commission, conta com um guião de Francisco Castro Rego e Natália Nunes e retrata os esforços desenvolvidos para recuperar a vegetação da Ilha Dourada, depois de um longo período de degradação da cobertura vegetal.

Na ocasião, Francisco Castro Rego, um dos responsáveis pela investigação que deu origem ao documentário, destacou a importância de recuperar a memória de um trabalho que atravessou várias gerações e permitiu transformar profundamente a paisagem porto-santense.

Presente na apresentação, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, sublinhou que a transformação da ilha resultou de uma visão de longo prazo e da capacidade de concretizar um projecto que, à partida, parecia difícil de alcançar.

"O Porto Santo que nós conhecemos hoje em dia é fruto de uma intervenção, de uma persistência, de um trabalho longo, de uma exigência que foi vencida", afirmou o governante, enaltecendo o contributo de António Schiappa de Azevedo, pioneiro da arborização da ilha no início do século XX.

Através de documentos históricos, testemunhos de técnicos e mestres florestais e imagens da ilha, o documentário revisita as primeiras referências à vegetação do Porto Santo, as consequências da degradação dos solos e as sucessivas iniciativas de reflorestação.

O filme destaca igualmente a intervenção dos Serviços Florestais, os trabalhos de conservação dos solos e a introdução de diferentes espécies, dando a conhecer um património ambiental que faz parte da identidade e da história da ilha.

Depois da estreia no Funchal, o documentário terá uma segunda apresentação este sábado, 21 de Novembro, pelas 18 horas, no auditório do Centro de Congressos do Porto Santo.