A Junta de Freguesia de Santa Cruz, presidida por Rui Vieira, do Juntos Pelo Povo (JPP), apoia a decisão da Câmara Municipal de manter a ecotaxa turística nos actuais dois euros, afastando, para já, a possibilidade de duplicar o valor para quatro euros.

Fábio Pires, membro da Assembleia de Freguesia de Santa Cruz, felicita, em nota enviada, a presidente da Câmara, Élia Ascensão: "Santa Cruz foi pioneira na criação da ecotaxa e volta agora a dar o exemplo. Felicito a senhora presidente da Câmara pela coragem de ouvir quem trabalha no turismo e pela visão de ponderar o que uma duplicação da taxa significaria para quem nos visita e para quem vive desta actividade."

Segundo Fábio Pires, muitas empresas do sector turístico da freguesia têm manifestado preocupação com os sinais de diminuição das reservas para 2027. Perante essa perspextiva, a Junta considera prudente acompanhar a evolução da procura antes de agravar o custo das estadias.

Fábio Pires critica a acumulação de encargos que o Governo Regional do PSD/CDS tem imposto a quem visita a Madeira. "No miradouro do Cabo Girão, a entrada para um adulto não residente passou de dois para cinco euros. Para abril de 2027, o Governo anunciou também a subida de 4,50 para 15 euros no acesso a alguns dos percursos pedestres mais procurados. Para o autarca, estes aumentos pesam no orçamento de umas férias em família e dão à Câmara de Santa Cruz uma razão acrescida para manter a ecotaxa", refere o comunicado.

O membro da Assembleia de Freguesia de Santa Cruz considera que as palavras de Élia Ascensão quando afirmou “manifestamente irresponsável a quantidade de taxas e taxinhas que estão em vigor e que continuam a ser anunciadas, curiosamente por parte daqueles que em tempos nos criticaram quando implementámos a Ecotaxa”, desmontam a hipocrisia de PSD e CDS e demonstram a falta de planeamento e estratégia do Governo Regional num setor fundamental para a nossa economia.

“Aliás, bastou uma semana para se perceberem os ziguezagues de Miguel Albuquerque. A 17 de novembro, defendia o aumento das taxas nos percursos pedestres com estas palavras: ‘Se não quer pagar, não venha à Madeira’. Hoje, já com a decisão de Santa Cruz conhecida, admite recuar em alguns desses aumentos”, conclui Fábio Pires.