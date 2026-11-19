Direcção Regional da Saúde assinalou, esta terça-feira, 17 de Novembro, o Dia Nacional do Não Fumador, com o lançamento de uma campanha de sensibilização para os riscos do consumo de tabaco, em particular das novas formas de consumo, como os cigarros electrónicos, os vapes e o tabaco aquecido.

A iniciativa, denominada 'Air-up – Escolhe o que Respiras', foi promovida através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD) e procurou alertar a população em geral, com especial enfoque nos adolescentes e jovens adultos, para os riscos associados a estes produtos.

A campanha surgiu num contexto de crescente popularidade dos dispositivos electrónicos entre os mais novos, frequentemente encarados como alternativas menos prejudiciais ao tabaco convencional e promovidos através de estratégias de marketing apelativas, sabores aromáticos e formatos tecnológicos.

A iniciativa pretendeu contrariar essa perceção, alertando para o potencial aditivo destes produtos e para os seus possíveis efeitos negativos na saúde física e mental.

O projecto assentou numa estratégia de prevenção universal, através de acções de formação, informação e mobilização comunitária, abrangendo diferentes contextos, nomeadamente o escolar e o comunitário, com o envolvimento de toda a população.

Um dos momentos da iniciativa foi o lançamento de um vídeo de sensibilização e informação, desenvolvido em parceria com a Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC), que colaborou com a UCAD desde o início do projecto.

A produção procurou incentivar a reflexão sobre os riscos do consumo de tabaco e a importância de escolhas que protejam a saúde, transmitindo a mensagem de que dizer "não" ao tabaco significa optar por uma vida mais saudável e por um futuro livre de dependências.