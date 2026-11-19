O Governo Regional prevê investir cerca de 2,5 milhões de euros na aquisição de maquinaria e equipamentos florestais destinados ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN). A despesa está integralmente prevista para 2027 e contempla a compra de diferentes máquinas para trabalhos de intervenção e manutenção florestal.

A autorização consta de uma portaria, publicada ontem, no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), que estabelece encargos no valor global de 2.494.001,20 euros, aos quais acresce IVA. As aquisições estão enquadradas em dois projectos do PRODERAM 2020.

A maior parcela do investimento, de 793.350 euros, destina-se à aquisição de três bulldozers de rastos. Seguem-se 745.500 euros para dois tractores florestais equipados com reboque e grua e um terceiro tractor com capinadeira.

Só estas duas componentes representam cerca de 1,54 milhões de euros, ou seja, mais de 60% da despesa autorizada.

A lista de equipamentos inclui ainda três mini-escavadoras hidráulicas de rastos com cabeça destroçadora e uma mini-pá carregadora, num investimento de 371.853 euros. Estão igualmente previstos 253.250 euros para um estilhaçador móvel, 187.900 euros para duas retroescavadoras e 142.148 euros para um robot florestal.

As máquinas previstas permitem realizar diferentes trabalhos, desde a remoção de vegetação e movimentação de terras até à trituração e transporte de materiais lenhosos. A portaria não especifica, contudo, os locais onde serão utilizadas nem esclarece se os equipamentos se destinam a substituir maquinaria existente.

A totalidade dos encargos está concentrada em 2027, sem qualquer verba prevista para o corrente ano. Os contratos que vierem a ser celebrados deverão ser suportados pelo orçamento do IFCN.