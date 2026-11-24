A obra "Genealogias da Madeira e Porto Santo", da autoria do historiador e genealogista Jorge Forjaz, foi distinguida pela Academia Portuguesa da História com o Prémio Fundação Eng.º António de Almeida – Joaquim Veríssimo Serrão, na área da História, anunciou a instituição.

Publicada em 2025 pela Letras Lavadas Edições, a colecção reúne dez volumes, com cerca de sete mil páginas, e constitui um levantamento genealógico das famílias da Madeira e do Porto Santo, abrangendo um período compreendido entre os séculos XV e XXI.

O trabalho resulta de uma investigação aprofundada em fontes primárias, incluindo arquivos paroquiais, administrativos e familiares. No total, reúne 440 capítulos, centenas de subcapítulos e mais de 100 mil nomes indexados, acompanhados por milhares de elementos iconográficos, entre retratos, brasões, solares, sepulturas e assinaturas.

A dimensão da investigação e a importância das ligações históricas entre a Madeira e a diáspora foram também destacadas por Jorge Forjaz numa entrevista ao DIÁRIO, publicada a 27 de Outubro último. O genealogista explicou que o trabalho permitiu identificar numerosas figuras com ascendência madeirense que se distinguiram no estrangeiro, mas que permanecem pouco conhecidas na Região. "Há gente notável espalhada pelo mundo, com origens na Madeira, que merecia ser mais conhecida", defendeu.

Descarregue aqui a entrevista:

A distinção atribuída pela Academia Portuguesa da História tem associado um prémio pecuniário de 2.500 euros.

Jorge Forjaz, cuja investigação genealógica se estende por mais de cinco décadas, é também autor de diversos trabalhos sobre famílias portuguesas e comunidades de antigos territórios do Império Português.

A cerimónia de entrega dos prémios da Academia Portuguesa da História está marcada para 9 de Dezembro, às 15 horas, no Palácio dos Lilases, em Lisboa.