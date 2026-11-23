As últimas sondagens das eleições legislativas espanholas de domingo mantêm, com duas exceções em dezenas de estudos, a vitória do Partido Popular (PP, direita), que poderá alcançar uma maioria absoluta no parlamento com o Vox, de extrema-direita.

A lei espanhola proíbe a publicação de sondagens nos cinco dias anteriores às eleições, pelo que as que foram conhecidas hoje serão as últimas antes das legislativas antecipadas de 29 de novembro.

A generalidade das sondagens dá o PP como o partido mais votado, mas sem maioria absoluta e com menos percentagem de votos e menos deputados eleitos do que nas eleições anteriores, em julho de 2023.

O Partido Socialista Espanhol (PSOE), do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, voltará a ser o segundo mais votado, como em 2023, mas também com menos percentagem de votos.

Estes estudos coincidem em que o único dos grandes partidos nacionais que vai crescer este ano é o Vox, que voltará a ser a terceira força mais votada.

Deve-se, assim, ao crescimento do Vox a possibilidade de uma mudança no Governo espanhol, que é liderado pelos socialistas desde 2018.

PP e Vox aliaram-se este ano em quatro governos regionais e admitem coligar-se também a nível nacional após estas eleições.

Quanto à plataforma de esquerda Frente Ampla, herdeira do Somar, que está na coligação do Governo atual, seria a quarta força mais votada e com a maior queda em relação a 2023, segundo as sondagens.

A generalidade das sondagens mantém assim o cenário traçado desde a convocatória das eleições, em 05 de outubro, embora desde então tenha havido uma recuperação do PSOE, que se aproximou do PP.

Esta aproximação do PSOE ao PP não ameaça, porém, a formação de uma maioria absoluta do PP e do Vox no parlamento.

É este, por exemplo, o cenário da sondagem da empresa 40dB, divulgada hoje pelo jornal El País e pela rádio Cadena Ser, onde o PP surge com 31,8% dos votos e entre 129 a 130 deputados (em 2023 teve 33% e 137).

Na mesma sondagem, o PSOE teria 30,9% e elegeria 124 deputados (31,68% e 121 em 2023), o Vox 17,3% e 57 deputados (12,38% e 33 em 2023) e a Frente Ampla cerca de 7% e nove deputados (12,33% e 31 em 2023).

Para a maioria absoluta são necessários 176 deputados e nesta sondagem PP e Vox somam 187.

Noutra das grandes sondagens publicadas hoje, a da Sigma Dos, para o jornal El Mundo, PP e PSOE também encurtam distâncias desde o início da campanha e surgem com 3,5 pontos de diferença - 31,5% o PP e 28% o PSOE. Neste estudo, o Vox tem 18,3% e a Frente Ampla 7,2%.

Outro ponto em que coincidem as sondagens é no crescimento dos partidos de esquerda de âmbito regional e nacionalistas e independentistas do País Basco, Catalunha, Galiza e Andaluzia, a maioria deles aliados do PSOE no parlamento.

O crescimento destes partidos é também insuficiente para pôr em causa a maioria absoluta PP/Vox neste momento, segundo a maioria das sondagens.

As duas sondagens que diferem deste cenário são a da empresa SW Demoscopia, para a televisão La Séptima, e a do organismo público Centro de Investigações Sociológicas (CIS).

A da SW Demoscopia coloca o PSOE como o partido mais votado e não dá como certa a formação de uma maioria absoluta PP/Vox.

Já a do CIS revelou hoje uma sondagem em que o PSOE ganharia as eleições com 34,4% dos votos e com quase mais dez pontos percentuais do que o PP, que teria 24,7%. No cenário do CIS, não há maioria absoluta PP/Vox.

As sondagens do CIS, organismo liderado por um militante socialista, estão envoltas em polémica, por darem sistematicamente vantagem ao PSOE, ao contrário dos estudos feitos por empresas privadas, e por, nas eleições mais recentes, não se terem confirmado as projeções que fez.