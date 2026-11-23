Três cruzeiros trazem mais de 8.600 pessoas ao Funchal
O Porto do Funchal recebe, esta segunda-feira, três navios de cruzeiro, que movimentam um total de 8.682 pessoas, entre 6.254 passageiros e 2.428 tripulantes.
O 'Azura' foi o último a chegar à capital madeirense, tendo entrado na baía esta manhã, pelas 6h30, proveniente de Santa Cruz de Tenerife. A embarcação, que transporta 3.001 passageiros e 1.115 tripulantes, permanece na Pontinha até às 22 horas, seguindo depois viagem para Las Palmas de Gran Canaria.
Já o 'Mein Schiff 7' e o 'Europa' chegaram ao Funchal no domingo e passaram a noite no porto. O primeiro, com 2.896 passageiros e 1.030 tripulantes, parte esta tarde, pelas 14 horas, rumo a Tenerife. O segundo, que transporta 357 passageiros e 283 tripulantes, segue viagem para Lisboa às 17 horas.
O movimento de cruzeiros prossegue amanhã, terça-feira, com a chegada de mais três navios ao Porto do Funchal: 'Silver Spirit', 'AIDAblu' e 'AIDAprima'.