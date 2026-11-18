Jorge Simão é o novo técnico do Desportivo de Chaves
Técnico de 50 anos fará a sua estreia na equipa flaviense, este sábado na Madeira, quando defrontar o Marítimo para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.
O Desportivo de Chaves oficializou hoje a contratação do treinador Jorge Simão, que sucede a Vítor Martins no comando técnico do emblema que ocupa a 17.ª e penúltima posição da II Liga portuguesa de futebol.
"O novo treinador está de regresso a uma casa que conhece, com a ambição de liderar os 'valentes transmontanos' rumo aos objetivos traçados", lê-se na nota divulgada nas redes sociais dos flavienses.
Jorge Simão, de 50 anos, está de regresso a Trás-os-Montes após ter liderado o clube flaviense em 17 partidas na época 2016/17, antes de rumar ao Sporting de Braga.
Iniciou a carreira de técnico principal ao serviço dos lisboetas do Atlético, em 2013/14, tendo também orientado Mafra, Belenenses, Paços de Ferreira, Boavista, ambos por duas vezes, Santa Clara e Académico de Viseu. No estrangeiro, comandou o Al Fayha (Arábia Saudita), o Mouscron (Bélgica) e o Olimpija Ljubljana (Eslovénia), que foi o último emblema que treinou, até agosto de 2025.
O Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo classificado, em zona de despromoção, com oito pontos em 11 jogos, atravessa o pior ciclo da temporada, com três partidas consecutivas sem vencer no campeonato.
A equipa transmontana visita o Marítimo, da I Liga, no sábado, para disputar a quarta eliminatória da Taça de Portugal, em jogo agendado para as 17:00, no Funchal, na ilha da Madeira.