A Assembleia da República aprovou uma proposta do Chega que determina o lançamento, durante 2027, de um concurso internacional para estabelecer uma ligação marítima regular de passageiros e carga rodada entre a Madeira e o continente português.

A iniciativa, identificada como proposta 110/XVII, foi aprovada apesar dos votos contra do PSD e do CDS-PP. O JPP não esteve presente na votação. Num comunicado, em reacção à aprovação, o deputado do Chega eleito pela Madeira, Francisco Gomes, considerou tratar-se de "uma vitória para a Madeira e para a autonomia", defendendo que a medida representa um passo importante para concretizar uma ligação marítima há muito reivindicada pela Região.

O parlamentar criticou a posição do PSD e do CDS, acusando os dois partidos de terem votado contra uma solução que, na sua perspectiva, é fundamental para reforçar a continuidade territorial, diversificar as ligações ao continente e reduzir a dependência do transporte aéreo. Francisco Gomes criticou também a ausência do JPP na votação.

Segundo o deputado, a ligação ferry constitui uma alternativa estratégica para os residentes, as empresas e o transporte de mercadorias, podendo contribuir para uma maior integração económica da Madeira com o território nacional.

Francisco Gomes defendeu que a Região "não pode continuar refém de uma única solução de transporte para o continente" e considerou que a ligação marítima é uma questão de "justiça, de autonomia e de respeito pelos madeirenses".

O deputado garantiu ainda que o Chega vai acompanhar a execução da medida e exigir ao Governo da República o cumprimento do prazo estabelecido para o lançamento do concurso internacional, em 2027, sublinhando que a aprovação parlamentar "não pode ficar no papel".