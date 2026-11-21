O Palácio de São Lourenço reabriu ao público na sexta-feira, 20 de Novembro, após um período prolongado de encerramento para obras de recuperação do monumento, realizadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na área da Cultura.

A reabertura foi assinalada com o programa "Regresso ao Palácio", que incluiu uma visita especial ao edifício e aos jardins. O percurso contemplou, pela primeira vez, o acesso do público à Sala Azul, integrada na área da residência privada. O Representante da República para a Madeira, Paulo Barreto, pretende que este espaço passe também a fazer parte do percurso regular de visitas.

Seguiu-se uma apresentação dos trabalhos de reabilitação recentemente concluídos, conduzida por Margarida Camacho, responsável pela Área Museológica.

O programa terminou com um momento musical no Salão Nobre, protagonizado por Sara Rosa dos Ramos, aluna de Flauta de Bisel, acompanhada ao cravo pelo professor Giancarlo Mongelli, do Conservatório – Escola das Artes da Madeira – Eng.º Luiz Peter Clode.

A partir da próxima semana, o Palácio retoma as visitas livres, sem necessidade de marcação prévia. Os horários, actualizados semanalmente, podem ser consultados no seguinte link:

As visitas de grupos organizados continuam a exigir marcação prévia, através do endereço de correio electrónico [email protected] ou do telefone 291 202 530.