Três instituições da Região Autónoma da Madeira estão entre as 28 entidades distinguidas na 14.ª edição do Prémio BPI Fundação 'la Caixa' Seniores, que este ano atribuiu mais de 1,3 milhões de euros a projectos destinados a melhorar a qualidade de vida da população idosa.

A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, o Centro Social e Paroquial de Santa Cecília e o Centro Social Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua foram as instituições madeirenses contempladas com esta distinção, que procura promover o envelhecimento activo, combater o isolamento social e reforçar a autonomia das pessoas mais velhas.

Os prémios foram entregues numa cerimónia realizada na Porto Business School, no Porto, tendo sido atribuídos, no total, 1.312.140 euros a 28 projectos de instituições sociais de várias regiões do País. As iniciativas seleccionadas deverão beneficiar 2.932 pessoas.

Entre as respostas apoiadas encontram-se projectos de acompanhamento domiciliário, prevenção do isolamento social, promoção da saúde mental, estimulação cognitiva e capacitação de cuidadores informais. Há também iniciativas que apostam na cultura, nas actividades intergeracionais e na participação comunitária como formas de proporcionar um envelhecimento mais activo e inclusivo.

A edição deste ano contou com 237 candidaturas, cujas instituições solicitaram, em conjunto, 11,4 milhões de euros de financiamento. O apoio médio atribuído a cada um dos 28 projectos vencedores ronda os 46,8 mil euros.

Criado em 2013, o Prémio Seniores já permitiu apoiar 424 projectos, num investimento acumulado superior a 13 milhões de euros, beneficiando mais de 80.600 pessoas.

A iniciativa integra os Prémios BPI Fundação 'la Caixa', que, em 2026, disponibilizam uma dotação global de cinco milhões de euros para apoiar instituições privadas sem fins lucrativos nas áreas da Infância, Solidariedade, Seniores e Capacitação, com especial atenção às populações em situação de vulnerabilidade.