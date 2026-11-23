A Associação para o Estudo e Integração Psicossociais (AEIPS) e a HELP UA/Ukrainian Refugees UAPT, de apoio aos refugiados ucranianos, vão receber o Prémio Direitos Humanos 2026 da Assembleia da República, foi hoje anunciado.

O prémio, atribuído 'ex equo' às duas associações, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na "promoção e defesa dos direitos humanos", foi anunciado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, no 'site' do Parlamento.

A Associação para o Estudo e Integração Psicossociais (AEIPS), lê-se no comunicado de Aguiar-Branco, é "reconhecida pelos 39 anos de intervenção na promoção da integração social das pessoas com experiência de doença mental".

Com o "apoio nas áreas da habitação, educação e emprego, a associação contribui para a construção de projetos de vida autónomos e inclusivos, promovendo a participação plena de todos na sociedade", ainda segundo o comunicado.

Já a HELP UA/Ukrainian Refugees recebe o prémio "pelo trabalho de apoio humanitário prestado a refugiados ucranianos, nomeadamente na promoção do acesso ao emprego e na prestação de apoio psicológico, médico, económico e jurídico".

E reconhece, "em especial, o Projeto Fenix UAPT, um centro de reabilitação destinado a combatentes ucranianos feridos", segundo o comunicado.

Os prémios serão entregues em 10 de dezembro numa sessão na Assembleia da República, em Lisboa, onde também vão ser atribuídas as Medalhas de Ouro comemorativas do 50.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos aos representantes dos advogados portugueses e ao poder local.

Os advogados, representados pela Ordem, serão distinguidos pelo centenário da instituição.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) recebem a distinção pelo "trabalho desenvolvido ao longo de 50 anos e pelo papel fundamental desempenhado pelos municípios na resposta às diversas calamidades que afetaram o país em 2026".

O Prémio Direitos Humanos da Assembleia da República distingue anualmente organizações não governamentais ou personalidades que se destaquem na promoção e defesa dos direitos humanos e foi criado em 1998, ano em que se assinalou o 50.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.