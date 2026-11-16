Jorge Jesus com todos disponíveis antes do duelo com País de Gales

O selecionador Jorge Jesus contou hoje com todos os 24 futebolistas disponíveis no último treino de Portugal antes do duelo de terça-feira com o País de Gales, da sexta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações.

Depois das dispensas dos castigados Rúben Dias e João Palhinha, bem como de Bernardo Silva, devido a problemas físicos, Jorge Jesus ficou com 24 jogadores e todos estiveram no relvado do Estádio Cardiff City.

Os três guarda-redes realizaram trabalho especifico num zona diferente do relvado, enquanto os jogadores de campo efetuaram exercícios de aquecimento com e sem bola durante o período aberto aos jornalistas.

Portugal, já apurado para os quartos de final e que necessita de um ponto para confirmar o primeiro lugar, lidera o Grupo A4 com 12 pontos, mais três do que a Dinamarca, enquanto a Noruega tem seis e o País de Gales três.

O País de Gales-Portugal está agendado para as 19:45 de terça-feira, no Estádio Cardiff City, e terá arbitragem do alemão Sven Jablonski.