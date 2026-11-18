Matilde Jorge estreia-se a vencer no Madeira Ladies Open
Matilde Jorge apurou-se esta quarta-feira para os oitavos-de-final do Madeira Ladies Open, ao vencer a espanhola Alba Rey Garcia por 6-4 e 6-4, na Quinta Magnólia. A vimaranense, recém-sagrada campeã nacional absoluta e 249.ª do ‘ranking’ WTA, junta-se a Angelina Voloshchuk entre as 16 últimas do torneio.
Conforme comunicado da organização do torneio, Matilde Jorge procurou comandar os pontos, mas teve de ajustar a sua táctica perante a consistência da espanhola, 707.ª mundial, que já tinha disputado a fase de qualificação. A portuguesa volta ao campo amanhã, a partir das 11h30, para defrontar a italiana Camilla Zanolini (469.ª), que bateu a britânica Esther Adeshina por 4-6, 7-6 (3) e 6-4.
Angelina Voloshchuk defronta a espanhola Celia Cervino Ruiz no quinto encontro do ‘court’ Dorisol, previsto para o final da tarde. Já Beatriz Castro ficou pelo caminho na primeira ronda, ao perder com a finlandesa Ella Haavisto por um duplo 6-0.
Entre os restantes resultados da jornada, a turca Ada Kumru, 893.ª mundial, prolongou a sua participação no primeiro W50 da carreira. Depois de superar a qualificação, venceu a francesa Dune Vaissaud por 6-3 e 6-3. A italiana Federica Urgesi, vencedora do W35 de Loulé em Outubro, também avançou, ao bater a eslovena Kristina Novak por 7-5 e 6-1.
Organizado pela Associação de Ténis da Madeira, o torneio decorre até domingo, 22 de Novembro, na Quinta Magnólia. A entrada é livre.