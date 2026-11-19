Matilde Jorge nos quartos-de-final do Madeira Ladies Open
A portuguesa Matilde Jorge está nos quartos-de-final do Madeira Ladies Open, isto após vencer o duelo frente a Camilla Zanolini. Matilde, terceira favorita e actual 249.ª do ranking WTA, dominou grande parte de um duelo onde foi sempre mais esclarecida e viu a sua adversária arriscar mas sem êxito.
No final do dia, o destaque vai para a nova geração com três tenistas de apenas 18 anos a garantirem a presença nos quartos-de-final. Assim, a espanhola Charo Esquiva Banuls (426.ª), a sueca Nellie Taraba Wallberg (554.ª) e a turca Ada Kumru (893.ª) foram mais uma vez bem sucedidas na jornada desta quarta-feira, com Banuls a bater a compatriota Maria Martinez Vaquero (499.ª), por 6-4 e 6-4, Wallberg a deixar pelo caminho a bielorrussa Kira Pavlova (394.ª), por 3-6, 6-2 e 6-2, e Kumru (881.ª) a ultrapassar a sérvia Dunja Maric (551.ª), por 6-4 e 7-6 (4).
Nos restantes duelos, destaque para a batalha entre as norte-americanas Jenna Defalco (655.ª) e Amelia Honer (493.ª), com a vitória a sorrir a Defalco pelos parciais de 7-6, 5-7 e 6-4 depois de 3 horas de muito e bom ténis.
A neerlandesa Arantxa Rus, actual 280.ª WTA (ex-41.ª do Mundo), salvou cinco set points no embate com a finlandesa Ella Haavisto (825.ª), vencendo por 6-1 e 7-6 (6). Finalmente, a croata Lea Boskovic (336.ª) levou a melhor sobre a italiana Federica Urgesi, quarta favorita e 254.ª na hierarquia mundial, por 7-6 (1), 6-7 (3) e 6-4 em 3 horas e 11 minutos.
Neste momento, Angelina Voloshchuk tenta juntar-se a Matilde Jorge nos quartos-de-final, num encontro que iniciou pelas 20 horas com a espanhola Celia Cervino Ruiz. Matilde Jorge joga pelas 11 horas desta sexta-feira com a turca Ada Kumru.