Jorge Carvalho rejeita críticas sobre ausência durante a tempestade

À margem dos assuntos da reunião de câmara, desta manhã, Jorge Carvalho foi confrontado com as críticas do vereador do Partido Socialista, que considerou que o presidente esteve ausente durante a passagem da depressão Charles pela Madeira.

Jorge Carvalho rejeitou as críticas, lembrando que os vereadores da oposição elogiaram a preparação e a resposta do município à intempérie, nomeadamente as medidas preventivas adoptadas e o trabalho desenvolvido pelo vice-presidente, responsável pelo pelouro da Protecção Civil.

Não fazia sentido o presidente estar a assumir essa responsabilidade quando todo o trabalho de preparação tinha sido feito pelo vice-presidente Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal

O autarca aproveitou ainda para enaltecer o comportamento dos funchalenses durante a tempestade, considerando que a população teve um papel determinante na prevenção de consequências mais graves.

"Foi exemplar. Acataram todas as orientações e prepararam-se efectivamente para esta situação crítica que a tempestade Charles apresentava", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Declarações de Jorge Carvalho

Jorge Carvalho adiantou também que está a ser elaborado um relatório sobre as ocorrências registadas, embora ainda não exista uma data prevista para a sua conclusão. O documento permitirá avaliar os pontos críticos e identificar eventuais melhorias na resposta municipal.

Neste âmbito, o presidente revelou que foram identificadas duas ou três zonas da cidade que necessitam de intervenções, sobretudo ao nível da drenagem das águas pluviais. Obras que serão assumidas financeiramente pela Câmara Municipal do Funchal, sem necessidade de recorrer ao apoio do Governo Regional.

"Estão identificadas, está a ser preparada a sua intervenção e, obviamente, o município vai assumir essa responsabilidade", garantiu Jorge Carvalho.