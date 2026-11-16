Jorge Jesus reage às críticas da mãe de Cristiano Ronaldo

Confrontado esta segunda-feira com as críticas apontadas por Dolores Aveiro, o seleccionador nacional, Jorge Jesus afirmou compreender a mãe de Cristiano Ronaldo sobre o tratamento dado ao filho na Selecção Nacional, manifestando estima pela matriarca Aveiro.

"Agora tenho de responder à mãe do Cristiano Ronaldo? A minha mãe também… a mãe do Cristiano Ronaldo é uma senhora que prezo muito, vai dizer o quê? Mãe é mãe, não há volta a dar a isto, compreendo as declarações", afirmou à RTP, citado pelo jornal A Bola.

Dolores Aveiro "contente" com derrota da Selecção Dolores Aveiro diz-se "contente" com a derrota da Selecção Nacional frente à Dinamarca. A mãe de Cristiano Ronaldo não esconde o desagrado pelo tratamento dado ao filho Marco Livramento , 16 Novembro 2026 - 15:52

O seleccionador reagia às palavras de Dolores Aveiro, que esta segunda-feira acusou a selecção de ter enganado o filho e se mostrou satisfeita com a derrota portuguesa frente à Dinamarca.