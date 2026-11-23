Os aeroportos da Madeira e do Porto Santo movimentaram 4.489,6 mil passageiros entre Janeiro e Setembro de 2026, mais 3% do que no período homólogo. A evolução positiva foi acompanhada por um aumento da taxa de ocupação das aeronaves, que atingiu 87,4% no conjunto dos dois aeroportos, mas contrastou com a quebra de 5% no movimento de carga aérea.

De acordo com os dados divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no 3.º trimestre foram contabilizados 1.720,9 mil passageiros nos aeroportos da Região, também mais 3% do que entre Julho e Setembro de 2025.

O aeroporto da Madeira registou um crescimento homólogo de 3,1%, enquanto no Porto Santo a subida foi de 1,8%.

Ocupação dos aviões aumenta

A taxa de ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da Região subiu de 85,9% nos primeiros nove meses de 2025 para 87,4% no mesmo período de 2026.

No aeroporto da Madeira, este indicador passou de 86,3% para 87,6%. No Porto Santo, a evolução foi ainda mais expressiva, com a taxa de ocupação a aumentar de 80,5% para 84,1%.

Considerando apenas o 3.º trimestre, a ocupação fixou-se em 89,9% no conjunto dos aeroportos da Região, mais 1,7 pontos percentuais (p.p.) do que no período homólogo.

O aeroporto da Madeira também atingiu 89,9% (+1,4 p.p.), enquanto o do Porto Santo chegou aos 89,6%, traduzindo um crescimento de 5,6 p.p.

Foto Arquivo/Aspress

Carga aérea recua 5%

Em sentido contrário, o movimento de carga aérea registou uma evolução negativa. No 3.º trimestre de 2026, diminuiu 16,1% face ao mesmo período do ano anterior.

As mercadorias descarregadas recuaram 10,3%, enquanto as carregadas diminuíram 11,5%.

No acumulado dos primeiros nove meses, a quebra do movimento total de carga aérea foi de 5%. As mercadorias descarregadas registaram uma redução de 2,1% e as carregadas uma descida mais acentuada, de 10%.