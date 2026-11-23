Os portos da Madeira receberam 469.460 passageiros de cruzeiros em trânsito entre Janeiro e Setembro de 2026, mais 16,3% do que no período homólogo. O crescimento foi acompanhado por um aumento do número de escalas, que totalizou 209, mais 25 do que nos primeiros nove meses de 2025.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) mostram que o Porto do Funchal concentrou 466.713 passageiros em trânsito, dos quais 89% eram europeus.

A Alemanha manteve-se como principal mercado emissor, representando 39,8% dos passageiros, com um crescimento homólogo de 16,5%. O Reino Unido foi o segundo mercado mais representativo, com 30,8% do total, embora tenha registado uma quebra de 7%.

Em destaque esteve também o mercado norte-americano. Os passageiros provenientes do continente americano representaram 9,9% do total e aumentaram 31,4%. Os Estados Unidos foram determinantes para esta evolução, com um peso de 7,3% dos passageiros e um crescimento homólogo de 56,9%.

Foto Arquivo/Helder Santos/Aspress



Linha para o Porto Santo cresce 0,8%

Na ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo, o número de passageiros rondou os 322,3 mil nos primeiros nove meses de 2026, traduzindo um aumento de 0,8% relativamente ao período homólogo.

Contudo, no 3.º trimestre, a evolução foi negativa. Entre Julho e Setembro foram contabilizados 168,9 mil passageiros, menos 2,5% do que no mesmo período de 2025.

Mercadorias aumentam nos portos

O movimento de mercadorias nos portos da Região registou uma subida de 0,7% entre Janeiro e Setembro de 2026.

Para este resultado contribuíram os aumentos de 0,2% no descarregamento e de 5,2% no carregamento de mercadorias.

A evolução acumulada contrasta, porém, com o comportamento do 3.º trimestre, durante o qual o movimento total de mercadorias diminuiu 6,3% em termos homólogos.

Foto Arquivo/ Helder Santos/Aspress



Menos embarcações de recreio nas marinas

Também a náutica de recreio apresentou uma evolução negativa. Entre Janeiro e Setembro deram entrada nas marinas da Região 1.312 embarcações de recreio, acompanhadas por 3.060 tripulantes e passageiros.

Estes números representam quebras homólogas de 27,5% nas entradas de embarcações e de 19,8% no número de pessoas a bordo.