Madeira regista 70 óbitos acima dos nascimentos em Setembro

A Região Autónoma da Madeira (RAM) registou 216 óbitos em Setembro de 2026, o mesmo número do mês homólogo do ano passado, enquanto os nascimentos diminuíram 4,6%, para 146. Os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), revelados hoje, mostram que o saldo natural voltou a ser negativo, com menos 70 pessoas, resultado da diferença entre nados-vivos e óbitos.

A comparação com a média dos meses de Setembro entre 2016 e 2019, que se situou nos 206 óbitos, revela um excesso de mortalidade de 4,7% no mês em análise. Em Setembro foi ainda averbado um óbito de uma criança com menos de um ano, não tendo sido registados fetos-mortos.

No acumulado dos primeiros nove meses de 2026, a Região contabilizou 2.142 óbitos, menos 28 do que no mesmo período de 2025, o que representa uma descida de 1,3%.

Apesar da quebra registada em Setembro, o balanço dos nascimentos desde o início do ano é positivo. Entre Janeiro e Setembro foram contabilizados 1.307 nados-vivos, mais 62 do que no período homólogo, correspondendo a um aumento de 5%.

Assim, apesar do saldo natural acumulado permanecer negativo, fixando-se em -835 pessoas, representa um desagravamento face aos -925 registados nos primeiros nove meses de 2025.

Casamentos aumentam em Setembro

No que respeita à nupcialidade, Setembro de 2026 registou 170 casamentos na Madeira, mais quatro do que no mesmo mês do ano anterior, traduzindo uma subida de 2,4%.

No conjunto dos primeiros nove meses do ano, foram celebrados 931 casamentos, menos 24 do que no período homólogo de 2025, o equivalente a uma redução de 2,5%.