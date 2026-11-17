O movimento de passageiros em trânsito nos navios de cruzeiro que passaram pelos portos da Região Autónoma da Madeira registou uma quebra de 11,3% no terceiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados fornecidos pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), através da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), entre Julho e Setembro foram contabilizados 26,1 mil passageiros em trânsito, menos do que no período homólogo de 2025.

A diminuição foi acompanhada por uma redução no número de escalas de navios de cruzeiro. Durante os três meses em análise, os portos da Região receberam 10 escalas, menos três do que no terceiro trimestre do ano anterior, quando tinham sido registadas 13.