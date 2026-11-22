Adepto do Torrense morreu no decorrer do jogo da Taça de Portugal com o Benfica
Um adepto do Torreense morreu hoje após sofrer uma paragem cardiorespiratória no decorrer do jogo entre o conjunto da II Liga portuguesa de futebol e o Benfica, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, no Jamor.
"A Federação Portuguesa de Futebol lamenta profundamente a morte de um adepto que esta noite de domingo sofreu uma paragem cardiorespiratória no intervalo do jogo entre SCU Torreense e SL Benfica, no Estádio Nacional, no Jamor", anunciou a FPF, em comunicado.
Ainda de acordo com a FPF, "apesar da rápida intervenção das forças de emergência médica presentes no local, o óbito acabou por ser declarado no hospital".
"Neste momento de enorme dor e pesar, a Federação Portuguesa de Futebol associa-se à consternação da família e amigos deste adepto", finaliza o comunicado.
Além deste adepto do Torreense, também um do Benfica foi assistido nas bancadas do Jamor durante o jogo, sendo igualmente sido transportado de ambulância para o hospital.
O Benfica, recordista de vitórias na competição, com 26 troféus, afastou hoje o Torreense, da II Liga, da Taça de Portugal em futebol, ao bater fora os detentores do título por 3-1, na quarta eliminatória.
No Estádio Nacional, casa emprestada dos vencedores da Taça de Portugal 2025/26, Jhon Durán, aos 30 minutos, Prestianni, aos 64, e Kaminski, aos 85, marcaram os golos dos 'encarnados', enquanto Musa Drammeh, aos 50, faturou para os 'locais'.
Os 'encarnados', que não ganham a prova desde 2016/17, vão defrontar nos oitavos de final, em casa, entre 15 e 17 de dezembro, o Tondela, da II Liga, que no sábado bateu fora o igualmente 'secundário' AVS por 5-1.