O Orçamento Regional para 2027 prevê 2.414 milhões de euros, mas o verdadeiro debate não é quanto o Governo anuncia, é o que a Madeira consegue transformar em salários, em produtividade, em habitação e em oportunidades para o próximo ano.

Enquanto o orçamento cresce 85 milhões face ao ORAM 2026, o PIDDAR desce de 1.002 para 821,6 milhões. A despesa da administração pública regional aumenta 10%, quando esta deveria estar no sentido oposto. Por outro lado, não basta invocarmos o fim da “bazuca” europeia, importa publicar investimento a investimento, o que foi executado, adiado ou abandonado. Esse processo de “accountability” não pode passar ao lado, pelo bem da transparência.

O próprio PIDDAR atribui 6,6% à inovação e conhecimento e 6,8% à qualificação de competências. Estes números não provam falta de ambição, mas obrigam a questionarmo-nos, que resultados concretos se esperam. A Madeira beneficiou do dinamismo turístico sem precedentes. Todavia, será imprudente fazer dele a única resposta ao nosso próprio futuro. Atraímos algumas tecnológicas, como a salvação para todos os males, mas construímos um tapão que inevitavelmente tornar-se-á insuficiente.

Em termos fiscais, o Governo prevê 1.395,4 milhões de receita fiscal, totalizando 57,8% do orçamento previsto para 2027. A redução do IVA defendida pelo JPP merece uma análise séria, sobretudo pelo custo de vida, mas exige estimar a receita perdida e verificar quanto do benefício chega às famílias. Mais uma vez, essas contas não foram contabilizadas. Por outro lado, o Partido Socialista ao questionar as dotações habitacionais, deve exigir comparações entre verbas e execução efetiva, não apenas números isolados.

Ao nível da dívida pública da Madeira, estão previstas amortizações de 294,3 milhões e um novo financiamento de 275,5 milhões. A diferença de 18,8 milhões não é, por si só, a redução da dívida total. Precisamos de contas transparentes sobre capital, juros e compromissos futuros. A Madeira e os madeirenses não podem continuar a pagar os juros de uma dívida global, que custam a todos nós diminuí-la.

Como defendi no artigo anterior, a Habitação exige ação concertada entre autarquias, Região e República. Precisamos de identificar os solos disponíveis, uma uniformização de licenciamentos entre autarquias, uma reabilitação do património edificado e o apoio a quem não consegue aceder ao mercado.

A Madeira precisa de uma refundação na forma de gerir o erário público. Alienar o que não tem fundamento económico, como os Campos de Golfe e outras infraestruturas, a abertura de concursos públicos transparentes, evitando as falhas grosseiras do Campo de Golfe de Porto Santo, uma estratégia de contratação pública escrutinável com mérito acima das relações pessoais. Ninguém deve precisar de uma cunha para ter uma oportunidade.

A Madeira já dispõe de um Plano de Desenvolvimento até 2030. Este agora tem de ser discutido entre os partidos e a sociedade civil, criando um Plano Comum de Desenvolvimento com objetivos e resultados mensuráveis anuais e sem complacência. Uma economia livre e competitiva deve financiar uma proteção social eficaz, não uma dependência permanente. O futuro da Madeira não se mede pelos milhões prometidos, mas pela liberdade real de cada pessoa construir a sua vida.