O Inquérito aos Campos de Golfe, realizado pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) indica a realização de 14,9 mil voltas nos três campos de golfe da Região, no período de Julho a Setembro de 2026, traduzindo-se num aumento homólogo de 16,2%.

Esta actividade gerou cerca de 0,9 milhões de euros de receitas, mais 26,6% do que no 3.º trimestre de 2025.

Do total de voltas realizadas, 54,5% foram de não sócios, face a 56,2% no trimestre homólogo.

Quanto ao país de residência habitual dos jogadores, 47,7% das voltas foram realizadas por residentes em Portugal, 13,7% por residentes nos Países Nórdicos, 12,6% por residentes no Reino Unido e 7,1% por residentes na Alemanha.