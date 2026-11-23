O Parlamento confirmou hoje a aprovação da proposta do Chega para manter o congelamento das propinas no ano letivo de 2027-2028, contra a vontade dos partidos do Governo e da IL.

A iniciativa, que tinha sido viabilizada na sexta-feira devido aos votos a favor do Chega e do PS, foi avocada para o debate em plenário do quarto dia de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) e novamente aprovada, com os sentidos de voto a repetirem-se.

A proposta de alteração teve os votos favoráveis de PS, Chega, Livre, BE, PAN e JPP, a abstenção de Livre e PCP, e a oposição do PSD, CDS-PP e IL.

A proposta do Chega assegura que, no ano letivo de 2027/2028, as propinas das licenciaturas, mestrados, doutoramentos e cursos técnicos superiores profissionais das instituições de ensino superior públicas "não podem exceder, em cada curso ou ciclo de estudos, os valores legalmente fixados para o ano letivo de 2026/2027".

Prevê também que o congelamento se aplica quer "aos estudantes que ingressem pela primeira vez" no ensino superior, quer "aos que prossigam os seus estudos".

Fica ainda definido que, no ano letivo de 2027/2028, não há "qualquer limite mínimo ao valor das propinas dos ciclos de estudos conferentes de grau académico".

A questão marcou o debate deste quarto dia de discussão orçamental na especialidade, com o ministro da Educação Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, a defender que as propinas são uma "componente estruturante" para as universidades e a desafiar Chega e PS a tomarem "uma posição clara" sobre o modelo de financiamento do Ensino Superior.

Também esta manhã, na votação de normas avocadas a plenário, a Assembleia da República confirmou a aprovação de uma proposta do Livre para eliminar a cobrança de taxas para a emissão de diplomas de licenciatura, mestrado e doutoramento, bem como da certidão de matrícula e inscrição em provas académicas, com os votos favoráveis de todas as bancadas à exceção do PSD, do CDS-PP e da IL.

A iniciativa define que ficam isentas de taxas e emolumentos a primeira emissão de diploma de doutoramento, mestrado, licenciatura, curso não conferente de grau, parte escolar de doutoramento ou mestrado, e de certidão de regime de acesso e ingresso, de matrícula e de inscrição em ano letivo.

São ainda eliminadas as taxas para certidões de admissão a provas académicas, incluindo taxa de matrícula ou de inscrição em frequência.

O Livre propunha também estender esta isenção aos pedidos de reapreciação de prova e às certidões de reconhecimento de habilitações superiores estrangeiras, de aprovação nas provas de agregação, habilitação para o exercício de funções de coordenação científica ou aptidão pedagógica e capacidade científica, mas as iniciativas voltaram a ficar pelo caminho, com o PS a inviabilizá-las através da abstenção, além dos votos contra de PSD, CDS-PP e IL.