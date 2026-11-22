Benfica elimina detentor do título Torreense na quarta ronda da Taça de Portugal
O Benfica, recordista de vitórias na competição, com 26 troféus, afastou hoje o Torreense, da II Liga, da Taça de Portugal em futebol, ao bater fora os detentores do título por 3-1, na quarta eliminatória.
No Estádio Nacional, casa emprestada dos vencedores da Taça de Portugal 2025/26, Jhon Durán, aos 30 minutos, Prestianni, aos 64, e Kaminski, aos 85, marcaram os golos dos 'encarnados', enquanto Musa Drammeh, aos 50, faturou para os 'locais'.
Os 'encarnados', que não ganham a prova desde 2016/17, vão defrontar nos oitavos de final, em casa, entre 15 e 17 de dezembro, o Tondela, da II Liga, que no sábado bateu fora o igualmente 'secundário' AVS por 5-1.