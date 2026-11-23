O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, na Madeira, céu em geral muito nublado, aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada, em especial a partir da tarde.

O vento vai ser fraco a moderado (10 a 30 km/hora) do quadrante leste, rodando gradualmente para oeste/sudoeste e soprando por vezes forte (até 40 km/hora) nas terras altas a partir da tarde.

Espera-se uma pequena subida da temperatura máxima. As temperaturas vão oscilar entre os 19 e os 24 graus na ilha da Madeira e entre os 18 e os 23 graus no Porto Santo.

Para a área do Funchal, a previsão é semelhante: céu em geral muito nublado; aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada, em especial a partir da tarde; e vento em geral fraco (inferior a 20 km/hora) do quadrante sul.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros de altura e na costa Sul ondas de oeste/sudoeste com 1 metro de altura. A temperatura da água do mar vai rondar os 21/22ºC.