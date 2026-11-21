A antiga deputada à Assembleia Legislativa da Madeira e professora Rosa Oliveira morreu, tendo a presidente do Parlamento madeirense, Rubina Leal, manifestado pesar pelo seu falecimento.

Rosa Oliveira foi eleita nas eleições regionais de 1984, pelas listas do PPD/PSD, tendo participado na vida parlamentar durante um período de consolidação da Autonomia.

Numa nota de pesar, Rubina Leal destacou a proximidade de Rosa Oliveira à população e a dedicação ao ensino e à comunidade, descrevendo-a como uma pessoa "afável e de trato fácil".

Afável e de trato fácil, distinguiu-se pela proximidade à população, deixando uma memória de dedicação ao ensino e à comunidade que merece o reconhecimento desta instituição Rubina Leal

Em nome da Assembleia Legislativa da Madeira e em seu nome pessoal, a presidente apresentou condolências à família, aos amigos e a todos os que conviveram com a antiga deputada.