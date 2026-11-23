Termina hoje, às 23h59, o prazo para a apresentação de propostas ao concurso público urgente para a extracção de materiais inertes na foz das ribeiras de São João, Santa Luzia e João Gomes, no Funchal.

O concurso foi lançado na sexta-feira, pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação. Destina-se à "atribuição de licenças de utilização do domínio público hídrico" para a retirada daqueles materiais.

A medida surge na sequência do temporal "Charles", que atingiu a Região nos dias 10 e 11 de Novembro e provocou uma acumulação extraordinária de materiais inertes nos troços finais das três ribeiras. As inspecções técnicas realizadas depois da passagem da depressão identificaram uma deposição significativa de materiais sólidos, uma situação que, segundo a Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação, é excepcional e imprevisível, ultrapassa a normal gestão e manutenção da rede hidrográfica regional e exige uma intervenção extraordinária.

A extracção permitirá restabelecer as condições normais de escoamento, prevenir situações de obstrução e salvaguardar pessoas, bens e infraestruturas públicas. O procedimento foi publicado em Diário da República e estabelece um prazo de validade de 30 dias para as licenças.

OUTROS ASSUNTOS EM AGENDA HOJE:

09h30 - VII Seminário Regional Municípios Amigos do Desporto, sob tema “Desporto e Desenvolvimento Local – Como podem os municípios inovar sem perder aquilo que os torna únicos?”, a decorrer no Espaço Multiusos do Porto Moniz.

11h30 – Lançamento do n.º 77 da revista Islenha, no Centro Cultural da Quinta Magnólia.

12h00 – Apresentação do programa de Natal da Câmara Municipal do Funchal.

12h00 – O embaixador dos Países Baixos, Roland Martin, será recebido em audiência, no parlamento, pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

12h00 – Apresentação das conclusões da reunião do grupo parlamentar do Partido Socialista com o presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, no edifício dos Paços do Concelho.

15h00 – Retoma das visitas do público ao Palácio de São Lourenço e aos seus jardins, após as obras de restauro.

15h00 - Apresentação pública da Associação Terras do Vale e da Serra, no auditório do Centro Cívico do Curral das Freiras.

15h00 - Semana Cultural da Ilha realiza a sessão de apresentação do livro de banda desenhada “O Lugar Onde Somos – 50 Anos da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (1976-2026)”, conduzida por Roberto Macedo Alves.

17h00- Tomada de posse novos órgãos sociais da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos para o triénio 2027-2029, na sede regional da instituição.

18h30 – Inauguração da exposição de pintura HellyXmas 2026, da autoria de Fábio Diniz, no Centro LGBTI+, situado na Rua Latino Coelho, Funchal.

19h00 – Sessão de informação ‘Compras Saudáveis’, na Junta de Freguesia do Caniço, numa parceria com a DECO.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 23 DE NOVEMBRO:

1221 - Nasce, em Toledo, o futuro rei de Castela Afonso X, o Sábio, organizador da maior compilação poético-musical em galaico-português, "As Cantigas de Santa Maria".

1608 - Nasce D. Francisco Manuel de Melo escritor, historiador, militar, autor das "Obras Métricas" e "Carta de Guia de Casados".

1889 - A primeira jukebox entra em funcionamento no "saloon" Palias Royale, de São Francisco, Estados Unidos.

1912 - É fundada a Câmara Portuguesa de Comércio do Brasil, em São Paulo.

1914 - O Congresso da República Portuguesa aprova a participação na Grande Guerra 1914-1918, ao lado do Reino Unido.1918 - Regressam a Lisboa as primeiras tropas do Corpo Expedicionário Português, na Grande Guerra de 1914-1918.

1936 - Sai o primeiro número da Life Magazine, criada pelo norte-americano Henry R. Luce.

1962 - O Comité Especial das Nações Unidas (ONU) para os territórios sob administração portuguesa ouve o depoimento do líder da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Eduardo Mondlane.

1964 - O Vaticano publica a abolição do latim como língua dos ofícios católicos.

1965 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) reconhece o direito dos povos dos territórios sob administração portuguesa à autodeterminação e independência e declara a política colonialista portuguesa uma "séria perturbação" da paz e segurança internacionais.

1970 - É publicado pela primeira vez o jornal satírico francês Charlie Hebdo.

1971 - A China torna-se membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

1976 - Morre, com 75 anos, André-Georges Malraux, historiador, escritor e político francês, herói da Resistência à ocupação nazi durante a II Guerra Mundial, ministro dos Assuntos Culturais em 1960.

1980 - Um terramoto atinge várias regiões de Itália, causando a morte a mais de 4800 pessoas.

1989 - O Presidente da República, Mário Soares, é agraciado com a medalha da Ordem Nacional das Colinas do Boé, a mais alta condecoração guineense.

1995 - Morre, aos 63 anos, o cineasta francês Louis Malle, realizador de "O Sopro no Coração" e "Trinta Anos Esta Noite".

1996 - O Presidente russo, Boris Ieltsin, ordena a retirada completa das tropas russas da Tchetchénia.

1997 - Nasce na internet o jornal diário Jornal de Negócios.

1999 - A Organização Mundial de Saúde revela que 33,6 milhões de pessoas incluindo 1.2 milhões de crianças são portadores do HIV, o vírus que provoca a SIDA (Sindrome de Imunodeficiência Adquirida).

2000 - É detetado nos Açores na ilha de São Miguel o primeiro caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), "vacas loucas", numa vaca importada da Alemanha.

2001 - Abertura ao público, em Lisboa, da maior loja da cadeia espanhola El Corte Inglês, empregando 2500 pessoas.

2002 - O jornal Expresso publica uma reportagem sobre abusos de menores na Casa Pia.

- Morre, com 91 anos, Roberto Echaurren Matta, pintor e escultor surrealista chileno.

2003 - Demite-se Eduard Chevardnadze, Presidente da Geórgia, sendo substituído pela presidente do Parlamento, Nino Burdjanadze.

- É inaugurado o Estádio Algarve, em São João da Venda, entre os concelhos de Faro e Loulé.

2004 - O líder da oposição na Ucrânia, Viktor Iuchtchenko, convoca manifestações para o centro de Kiev, pela fraude no apuramento do resultado das eleições presidenciais.

2005 - O Conselho da Europa anuncia abertura de um inquérito sobre a possibilidade de suspeitos de atividades de terrorismo terem sido transportados e detidos pela CIA, em países membros, utilizando o artigo 52 da Convenção europeia dos Direitos Humanos, pedindo formalmente informações aos 45 Estados signatários.

- O antigo ditador chileno Augusto Pinochet é acusado de fraude fiscal e colocado em prisão domiciliária, no âmbito do inquérito sobre contas bancárias secretas no estrangeiro.

- Morre, com 74 anos, a atriz Isabel de Castro, "estrela" do cinema espanhol (1950-1960), nome para a emergência do cinema novo português.

2006 - A reforma da Segurança Social é aprovada na generalidade na Assembleia da República, com os votos da maioria socialista, com a introdução de um factor de sustentabilidade para efeito do cálculo das pensões ligado ao aumento da esperança média de vida.

- Centenas de militares na reserva, na reforma e no ativo, participam na Baixa de Lisboa no "passeio do descontentamento", promovido por militares dos três ramos das forças armadas para protestar contra os cortes orçamentais na Defesa.

- Morre, com 76 anos, Philippe Noiret, ator francês, o poeta e diplomata de "O Carteiro de Pablo Neruda", operador de "Cinema Paraíso", co-protagonista de "A Grande Paródia" ou "Zazie no Metro".

- Morre, com 87 anos, Anita O´Day, cantora de jazz norte-americana.

2007 - Mais de 150 passageiros, incluindo 54 membros da tripulação, são resgatados de um navio cruzeiro, o Explorer, que naufragou nas águas do Antárctico depois de ter chocado com um icebergue no Estreito Bransfield perto da ilha do Rei George, na zona de busca e salvamento da responsabilidade do Chile.

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, publica no site da Presidência da República uma nota oficial demarcando-se de qualquer ligação ou envolvimento em negócios, prestação de serviço ou mesmo empréstimos relacionados com o Banco Português de Negócios, envolvido em alegados escândalos financeiros que levaram à detenção do seu antigo responsável, Oliveira e Costa.

- Morre, com 83 anos, Rogério Mendes de Moura, fundador da editora Livros Horizonte em 1953 em Lisboa. Foi homenageado em 2006 com o Prémio Carreira pela União dos Editores Portugueses.

2009 - O juiz de instrução criminal determina a manutenção da prisão domiciliária do antigo presidente do Banco Português de Negócios (BPN), Oliveira e Costa, acusado de sete crimes: abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, infidelidade (crime contra o património), aquisição ilícita de ações e fraude fiscal qualificada. Está sujeito a prisão domiciliária desde 21 de julho deste ano, tendo sido detido a 21 de novembro de 2008.

2010 - A Coreia do Norte dispara tiros de obuses sobre uma ilha da Coreia do Sul, causando 14 feridos e desencadeando uma resposta militar da parte de Seul.

2011 - A Samoa americana com um resultado de 2 a 1 sobre o Tonga, obtém a primeira vitória de sua história, em jogo válido para a primeira fase das eliminatórias da zona da Oceânia para o Mundial Brasil 2014.

- Morre, aos 63 anos, Montserrat Figueras, soprano espanhola que dedicou grande parte da carreira à música antiga. Mulher do músico e maestro Jordi Savall.

2012 - Um dos dez homens mais procurados pelo Departamento Federal de Investigação norte-americano (FBI) é detido no México, Joe Luis Saenz, alegado membro de um grupo criminoso, foi preso sob custódia em Guadalajara, após uma operação conjunta levada a cabo com o governo mexicano.

- Morre, com 81 anos, Larry Hagman, ator norte-americano que ficou célebre por ter desempenhado o papel de J.R. Ewing na série televisiva "Dallas".

2013 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, requer a fiscalização preventiva da constitucionalidade do regime de convergência de pensões entre o setor público e privado, que reduz cerca de 10% pensões superiores a 600 euros.

2017 - Morre, aos 53 anos, o ator e encenador João Ricardo.

2019 - O Flamengo, orientado por Jorge Jesus, conquista pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois, ao vencer o River Plate por 2-1.

2020 - O documentário "Zé Pedro Rock n'Roll", de Diogo Varela Silva, sobre o guitarrista dos Xutos & Pontapés, vence prémio de melhor longa-metragem internacional do festival norte-americano Silicon Beach Film, anunciou hoje a produtora.

- Morre, aos 93 anos, o democrata norte-americano David Dinkins, primeiro "mayor" negro de Nova Iorque.

2021 - O Parlamento Europeu aprova em sessão plenária a reforma da Política Agrícola Comum, composta por três regulamentos - Planos Estratégicos da PAC, o regulamento Horizontal e o Regulamento da Organização Comum do Mercado de Produtos Agrícolas - na sequência do acordo alcançado com a presidência portuguesa do Conselho em junho.

- Morre, com 90 anos, Chun Doo-hwan, antigo Presidente sul-coreano, conhecido como o "Carniceiro de Gwangju" por ter ordenado que as tropas do governo pusessem fim a uma revolta em 1980 contra o seu governo numa cidade do sudoeste da Coreia.

2022 - O Parlamento Europeu aprova uma resolução em que reconhece a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo, apresentada pelo grupo político dos Conservadores e Reformistas Europeus, centro-direita.

- Morre, com 87 anos, António da Cunha Telles, realizador e produtor de cinema. Figura fundamental do Cinema Novo português, produziu filmes como "Os Verdes Anos" (1963), de Paulo Rocha, e "Belarmino" (1964), de Fernando Lopes. Fundou a distribuidora Animatógrafo e, em 2018, foi agraciado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

- Morre, aos 92 anos, José Ruy, desenhador, artista e autor de banda desenhada, colaborou em publicações que fizeram época, como "Cavaleiro Andante", "Mundo de Aventuras" e "O Mosquito".

2024 - Os países de todo o mundo aprovam em Baku, Azerbaijão, na conferência das Nações Unidas (ONU) sobre o clima, cop29, um acordo que prevê um financiamento anual de pelo menos 300 mil milhões de dólares para os países em desenvolvimento.

2025 - A atleta Margarida Silva conquista a medalha de ouro nos 800 metros dos Jogos Surdolímpicos Tóquio2025, Japão, a quinta medalha de Portugal na competição.

- Morre, aos 81 anos, Udo Kier, ator alemão, participou em filmes como "A Caminho de Idaho" (1991), de Gus van Sant, ou "Ondas de Paixão" (1996), de Lars Von Trier, bem como em obras do cinema experimental produzido por Andy Warhol, como "Sangue para Drácula" (1974) e "Carne para Frankenstein" (1973).

PENSAMENTO DO DIA: