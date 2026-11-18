'Mein Schiff Relax' trouxe mais de quatro mil passageiros à Madeira
Navio da TUI Cruises permanece no Funchal até às 23h00, numa escala que movimenta 5.419 pessoas, entre passageiros e tripulantes
O Porto do Funchal está a receber esta quarta-feira o 'Mein Schiff Relax', navio de cruzeiros que traz à Madeira 5.419 pessoas, das quais 4.031 são passageiros e 1.388 tripulantes.
O navio da TUI Cruises está a cumprir um cruzeiro de uma semana, com partida e chegada em Santa Cruz de Tenerife, nas Canárias. O Funchal é a penúltima escala do itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), que já passou por Lanzarote, Gran Canaria e La Palma, segundo informação da APRAM.
O 'Mein Schiff Relax' chegou à Madeira pelas 06h00 e permanece no porto até às 23h00. A escala é agenciada pela JFM Shipping.
Para amanhã, quinta-feira, estão previstas duas escalas no Funchal, dos navios 'Ambition' e 'MSC Virtuosa'. Em conjunto, deverão trazer perto de oito mil pessoas, entre passageiros e tripulantes, acrescenta a >Administração dos Portos da Madeira.