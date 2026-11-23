Um ataque da Ucrânia com drones atingiu esta noite depósitos de petróleo na república russa do Tartaristão, e uma das maiores refinarias do sul do país, na região de Rostov, segundo os meios de comunicação social locais.

As autoridades tártaras, cuja região fica a cerca de 1.300 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, confirmaram o "ataque de drones inimigos" contra as instalações petrolíferas de Kaleikino, perto da cidade de Almetievsk.

Segundo as autoridades, várias instalações já tinham sido atacadas por Kiev na semana passada, causando danos, mas sem vítimas.

Face à situação, foi declarada ameaça de drones no Tartaristão e todos os aeroportos da república estão com operações limitadas.

De acordo com canais de Telegram, como o Astra, que citam testemunhas oculares, um grande incêndio deflagrou em Kaleikino, uma das principais refinarias da extensa rede de oleodutos da Rússia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou recentemente que Kiev reduziu a capacidade de refinação do inimigo em mais de metade.

Os meios de comunicação ocidentais noticiaram que a Ucrânia atacou metade das maiores refinarias da Rússia nas últimas semanas.

Os canais do Telegram também relataram hoje que drones ucranianos atingiram uma refinaria em Rostov (Novoshakhtinsky) durante a madrugada, que já tinha paralisado as operações em setembro durante um ataque semelhante.

A imprensa sublinha que esta refinaria, a única na região fronteiriça com a Ucrânia, é vital para o abastecimento de combustível de toda a Rússia meridional.

O governador de Rostov, Yui Sliusar, estimou que mais de 80 aeronaves inimigas foram abatidas de manhã cedo pelas defesas aéreas e admitiu, sem fornecer pormenores, que os incêndios deflagraram devido à queda de fragmentos de drones ucranianos.