Um acidente, cujas consequências principais para os envolvidos ainda não sabemos quais são, veio colocar ainda mais caos na já complicada situação do trânsito na Via Rápida nesta manhã de segunda-feira.

A descer em Santa Rita,, no sublanço Quebradas - Esmeraldo, conte com alguma demora, neste momento com congestionamento de mais de 1 km e com tendência a aumentar.

Foto Google Maps

No sentido oposto, na mesma zona, mas a subir, conte com mais de 2 km de congestionamento, a partir da Ponte dos Frades. E mais adiante, quem se livra da primeira, apanha com outro congestionamento da mesma dimensão a partir do Pilar.

No sentido oposto, o congestionamento já vem desde o Porto Novo e supera neste momento os 7 km de extensão.