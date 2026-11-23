Acidente e trânsito intenso transforma Via Rápida num caos
Um acidente, cujas consequências principais para os envolvidos ainda não sabemos quais são, veio colocar ainda mais caos na já complicada situação do trânsito na Via Rápida nesta manhã de segunda-feira.
A descer em Santa Rita,, no sublanço Quebradas - Esmeraldo, conte com alguma demora, neste momento com congestionamento de mais de 1 km e com tendência a aumentar.
No sentido oposto, na mesma zona, mas a subir, conte com mais de 2 km de congestionamento, a partir da Ponte dos Frades. E mais adiante, quem se livra da primeira, apanha com outro congestionamento da mesma dimensão a partir do Pilar.
No sentido oposto, o congestionamento já vem desde o Porto Novo e supera neste momento os 7 km de extensão.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo