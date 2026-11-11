Santa Cruz soma 15 ocorrências sem registo de vítimas

A passagem da depressão Charles pelo concelho de Santa Cruz provocou 15 ocorrências até às 23h59 desta terça-feira, segundo o balanço da Protecção Civil Municipal.

De acordo com o comunicado da autarquia, cinco ocorrências estiveram relacionadas com linhas de água, ribeiros, inundações ou adufas, enquanto três resultaram da queda de árvores e outras três de estruturas em risco de queda. Foram ainda contabilizados dois desprendimentos de blocos ou pedras e dois encerramentos preventivos de vias rodoviárias.

Entre as situações mais relevantes, destaca-se a queda de blocos na freguesia de Santa Cruz e a inundação da Estrada Engenheiro Abel Vieira, junto ao Camacha Shopping.

A autarquia assinala ainda o encerramento preventivo da Estrada da Ribeirinha, na Camacha, da Estrada do Pomar Batista e do túnel da Avenida 25 de Julho, em Santa Cruz, devido ao risco de queda de blocos para a via.

Em Gaula, foi registada a queda de uma árvore sobre linhas eléctricas, além de outras situações envolvendo árvores e ramos em contacto com infra-estruturas de electricidade.

Apesar das ocorrências, a Protecção Civil Municipal confirma que não há vítimas a registar.

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O dispositivo de prevenção mantém-se activo, com a participação dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, serviços municipais e restantes agentes de protecção civil.

A autarquia apela à população para que evite zonas de risco, nomeadamente junto de árvores, muros, linhas de água e áreas costeiras expostas, e adopte uma condução prudente.