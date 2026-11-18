Banda Municipal do Funchal entre as 87 bandas filarmónicas apoiadas com verbas nacionais
Nova linha de apoio da DGArtes totaliza cerca de 960 mil euros
A Direção-Geral das Artes (DGArtes) vai financiar, através de uma nova linha de apoio, 87 projetos de bandas filarmónicas de todo o território nacional com cerca de 960 mil euros, foi hoje anunciado.
Os 87 projetos receberão apoio "através da linha de financiamento complementar, o novo mecanismo criado pela área governativa da cultura para valorizar o papel que estas estruturas assumem na promoção e divulgação da música em Portugal", refere a DGArtes em comunicado, no qual menciona que as entidades candidatas foram hoje notificadas da decisão final.
Anunciada em abril como tendo um montante global de 700 mil euros, proveniente da DGArtes e do Fundo de Fomento Cultural, a nova linha de apoio teve entretanto um reforço de mais de 260 mil euros, que permitiu "estender o apoio financeiro a mais 24 bandas do que as anunciadas no projeto de decisão, por proposta da DGArtes, que mereceu despacho favorável da ministra da Cultura, Juventude e Desporto".
Os apoios, num montante financeiro global de 963.419,23 euros, "estendem-se a todo o território nacional", com 30 projetos apoiados no Centro, 25 no Norte, dez no Oeste e Vale do Tejo, nove no Alentejo, quatro na Grande Lisboa, três nos Açores, outros três na Península de Setúbal, dois na Madeira e um na região do Algarve.
Entre as entidades com projetos apoiados estão a União Filarmónica do Troviscal (de Oliveira do Bairro), a Banda Musical Flor da Mocidade Junqueirense (Vale de Cambra), a Bribanda - Associação da Banda Filarmónica de Bragança, a Sociedade Musical Capricho Setubalense (Setúbal), a Sociedade Filarmónica Municipal Redondense (Redondo), a Sociedade Musical Boa União (Ovar), a Banda Filarmónica de Odemira, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses, a Sociedade Progresso Lajense (Praia da Vitória) e a Filarmónica Instrução e Recreio de Abrunheira (Montemor-o-Velho).
Os projetos apoiados irão realizar-se até 31 de dezembro de 2027 e inscrevem-se nos domínios da criação, circulação nacional, circulação internacional, formação, capacitação e qualificação, arquivo, documentação e programação.
De acordo com a decisão final, disponível no 'site' oficial da DGArtes, 73 projetos ficaram sem apoio, todos com pontuação final abaixo dos 50%.
A DGArtes recorda que esta linha de financiamento complementar visa "reforçar a formação, capacitação e qualificação artística, técnica e organizacional das bandas filarmónicas, promovendo a renovação e diversificação do repertório, a circulação nacional e internacional e o acolhimento de espetáculos".
"Pretende-se ainda valorizar o património musical das bandas através do apoio a ações que contribuam para preservar e divulgar o seu espólio, nomeadamente a conservação, tratamento, inventariação e disponibilização de partituras, manuscritos, livros de música, fotografias e registos audiovisuais", lê-se no comunicado hoje divulgado.