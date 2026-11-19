A crescente contestação ambiental cria risco de Portugal ficar irreconhecível
A crescente participação dos cidadãos nos conflitos ambientais, os protestos contra os centros de dados e as lições por aprender depois das tempestades Kristin e Charles estão em destaque na revista Visão desta quinta-feira, 19 de Novembro de 2026. A imprensa nacional acompanha também a reunião entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, as negociações em torno do Orçamento do Estado para 2027, as dificuldades no acesso à habitação e os efeitos da inteligência artificial na economia. No desporto, o futuro de Paulo Fonseca no Sporting, a ambição de Altimira e o momento de Prestianni no Benfica dividem as atenções, enquanto o lançamento de GTA VI domina vários títulos.
Visão:
- "Portugal em risco de ficar irreconhecível? Os conflitos ambientais estão a fazer aumentar a participação dos cidadãos em consultas públicas, petições e manifestações"
- "Data centers. As contas, os gastos e os protestos"
- "Tempestades. As lições que ainda falta aprender depois do desastre da 'Kristin' e do alarme 'Charles'"
- "Nvidia. A guerra silenciosa entre os EUA e a China"
- "Se7e. Arte antiga em museu renovado"
Correio da Manhã:
- "Dupla armada tranca bancários em cofre. Momentos de terror em assalto a banco em Palmela"
- "Cimeira define futuro do mundo. Encontro de Putin, Xi e Putin na China"
- "Santarém. Deputada do Chega suspeita de sacar 31 mil Euro"
- "Pensionistas. Chega e PS forçam bónus permanente"
- "Jogo com Torreense. Marco Silva alerta Benfica para evitar erros do Sporting"
- "FC Porto. Clubes italianos cobiçam Farioli"
- "'GTA VI'. Fenómeno de vendas com nova versão de videojogo"
- "Escândalo na saúde. SNS com salários milionários em horas extras"
- "Prédio de Gondomar. Mulher de 71 anos vive nas escadas"
- "25 de Novembro. Antigos militares procurados para receber medalhas"
Público:
- "Lactogal e Pascual ensaiam fusão para criar gigante ibérico nos lacticínios"
- "GTA VI. Chegou o jogo que quer conquistar o mundo"
- "OE2027. Chumba o travão aos despejos e a venda de casas do Estado"
- "EUA. Filhos de Trump na lista de alvos do Congresso democrata"
- "Jovens. Geração mais preparada exige um lugar à mesa das decisões"
- "FIFA. Afinal, o futebol não se uniu contra Gianni Infantino"
- "Saúde. Faltou controlo financeiro do plano de emergência"
- "COP31. Ministra do Ambiente vincula-se à meta de 35% de electrificação"
- "Évora 27. Capital Europeia da Cultura envolve 14 municípios alentejanos e traz 858 artistas"
- "Tomé Pinto. General desafia Seguro a ir à homenagem do 25 de Novembro: 'Por que não há-de aparecer?"
Jornal de Notícias:
- "Empresário e feirante suspeitos de lavar 125 milhões em notas"
- "Greves nas escolas estão a obrigar pais a tirar férias"
- "Orçamento do Estado. Coligações negativas fazem acelerar carreiras e aumentos nas pensões"
- "Seleção. Carlos Forbs, o dono do 7 que não queria emigrar para Inglaterra"
- "Felgueiras. Novo polo universitário pode acolher até cinco mil estudantes"
- "Lisboa. Problemas nos cabos afetam cinco funiculares históricos"
Diário de Notícias:
- "Tragédia do elevador da Gloria. Relatórios revelam falhas em quatro elevadores de Lisboa. Oposição acusa Moedas de os ocultar"
- "Contestação: quatro greves até 2 de dezembro podem fechar escolas"
- "Alerta. BCE compara 'boom' da IA com bolha do 'subprime' que levou à grande crise da dívida"
- "Saúde. Câmara de Almada recorre a faculdade privada para dar cheque-dentista a crianças sem apoio"
- "Trilateral. Xi e Putin concertam posições antes da reunião com Trump"
- "Habitação. Preço das casas em Lisboa afasta compradores e promotores da capital"
- "Belém. Seguro anuncia segunda presidência aberta, dedicada à Coesão Social"
- "Religião. Gerald Musa: 'Em algumas zonas da Nigéria, torna-se cada vez mais perigoso ser cristão'"
- "Teatro. Elsa Valentim: 'Os pequenos poderes acabam por conseguir contaminar tudo à volta'"
Negócios:
- "Medidas do PS atiram excedente de Sarmento para défice de 0,3% "
- "Maria Luís ganha poder de fogo nas sanções da UE"
- "Choque do petróleo vai atingir bancos em 2027"
- "Retalho. Continente vende mais e aumenta lucros do grupo Sonae"
- "Cripto. Anchorage Digital despede em Portugal e nos EUA"
- "Lex. 'É preciso aproximar os serviços jurídicos' das PME"
- "Febre do GTA VI gera corrida inédita de encomendas no país"
O Jornal Económico:
- "Primeiro dia de votações já teve coligações negativas"
- "Mundo suspenso da reunião entre Xi, Trump e Putin"
- "TAP inaugura rota direta entre Porto e Washington em março de 2027"
- "Lançamento do GTA VI tem escoltas policiais e recorde de vendas"
- "Grupo Sonae. Lucros sobem mais de 22% nos primeiros nove meses"
- "Portugal quer reduzir 50% consumo de gasóleo e gasolina"
- "Anthropic faz estreia em bolsa apontando para segunda maior entrada de sempre"
- "BCE planeia vaga de inspeções à banca sobre IA e fraude"
- "Subida do preço das casas face a 2025 foi a maior em 25 anos"
Record:
- "Sporting. Altimira sonha alto. Espanhol aponta à braçadeira da seleção"
- "Sporting. SAD quer médio entre os líderes do balneário"
- "Benfica. Prestianni cheio de moral. Titular e assistência na Argentina. 'O clube ajudou-me muito, as pessoas sabem quem sou'"
- "As palavras que motivaram suspensão de Mário Branco. 'Sei qual é a cor da tua camisola interior'. Dirigente nega ter dito isso ao árbitro Cláudio Pereira"
- "FC Porto. Pietuszewski ganha fôlego. Polaco consolidou físico"
- "Entrevista. Gil Vicente. Santo García. 'Temos a ambição da Europa'"
O Jogo:
- "Entrevista exclusiva. 'O meu coração só pensa no FC Porto'. William Gomes. Susto com a lesão, conversa do grupo na resposta à Champions, treinador e objetivos: um extremo sem filtros"
- "Diogo Costa é o guarda-redes mais cotado fora das cinco maiores ligas"
- "Benfica. Marco tem recorde à vista. Técnico nunca venceu nove jogos seguidos"
- "Prestianni vira página, sem esquecer Vinícius"
- "Sporting. Suárez no olho do furacão. Não marca, mas aperta pescoço a adversário"
- "Altimira preparado para ser capitão"
- "Paredes. Família, paixões e muita ambição. Rui e Manuel Caetano antes da visita ao dragão"
- "Torreense. André Sabino sem medo de sonhar"
A Bola:
- "Os ficheiros secretos de Paulo Fonseca. + intensidade, + velocidade, blocos + juntos, + pressão"
- "A Bola revela os planos do treinador para o novo Sporting"
- "O sonho da União da Serra. Clube da AF Leiria visita Alvalade no sábado para a Taça de Portugal"
- "Salazar de novo no radar do Fenerbahçe. SAD não facilitará saída do reforço mais caro dos leões"
- "'Seria um privilégio ser capitão do Sporting'. Altimira diz que novo treinador trouxe ar fresco à equipa"
- "Benfica. O 'novo' Prestianni. Extremo foi titular na Argentina, assistiu e rematou ao poste no 7-0 à Costa Rica. 'Não sei se é vingança, trabalhei muito para isto'"
- "Leandro Barreiro aponta ao Sporting. Médio luxemburguês prepara-se para ser opção no dérbi de final de dezembro"
- "FC Porto. Samu a um golo dos 50. Avançado espera aproveitar receção de amanhã ao Paredes para a Taça de Portugal para chegar a esse registo redondo"
- "Conheça Inês Santos, a treinadora que meteu os homens a jogar à bola"