A crescente participação dos cidadãos nos conflitos ambientais, os protestos contra os centros de dados e as lições por aprender depois das tempestades Kristin e Charles estão em destaque na revista Visão desta quinta-feira, 19 de Novembro de 2026. A imprensa nacional acompanha também a reunião entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, as negociações em torno do Orçamento do Estado para 2027, as dificuldades no acesso à habitação e os efeitos da inteligência artificial na economia. No desporto, o futuro de Paulo Fonseca no Sporting, a ambição de Altimira e o momento de Prestianni no Benfica dividem as atenções, enquanto o lançamento de GTA VI domina vários títulos.

Visão:

- "Portugal em risco de ficar irreconhecível? Os conflitos ambientais estão a fazer aumentar a participação dos cidadãos em consultas públicas, petições e manifestações"

- "Data centers. As contas, os gastos e os protestos"

- "Tempestades. As lições que ainda falta aprender depois do desastre da 'Kristin' e do alarme 'Charles'"

- "Nvidia. A guerra silenciosa entre os EUA e a China"

- "Se7e. Arte antiga em museu renovado"

Correio da Manhã:

- "Dupla armada tranca bancários em cofre. Momentos de terror em assalto a banco em Palmela"

- "Cimeira define futuro do mundo. Encontro de Putin, Xi e Putin na China"

- "Santarém. Deputada do Chega suspeita de sacar 31 mil Euro"

- "Pensionistas. Chega e PS forçam bónus permanente"

- "Jogo com Torreense. Marco Silva alerta Benfica para evitar erros do Sporting"

- "FC Porto. Clubes italianos cobiçam Farioli"

- "'GTA VI'. Fenómeno de vendas com nova versão de videojogo"

- "Escândalo na saúde. SNS com salários milionários em horas extras"

- "Prédio de Gondomar. Mulher de 71 anos vive nas escadas"

- "25 de Novembro. Antigos militares procurados para receber medalhas"

Público:

- "Lactogal e Pascual ensaiam fusão para criar gigante ibérico nos lacticínios"

- "GTA VI. Chegou o jogo que quer conquistar o mundo"

- "OE2027. Chumba o travão aos despejos e a venda de casas do Estado"

- "EUA. Filhos de Trump na lista de alvos do Congresso democrata"

- "Jovens. Geração mais preparada exige um lugar à mesa das decisões"

- "FIFA. Afinal, o futebol não se uniu contra Gianni Infantino"

- "Saúde. Faltou controlo financeiro do plano de emergência"

- "COP31. Ministra do Ambiente vincula-se à meta de 35% de electrificação"

- "Évora 27. Capital Europeia da Cultura envolve 14 municípios alentejanos e traz 858 artistas"

- "Tomé Pinto. General desafia Seguro a ir à homenagem do 25 de Novembro: 'Por que não há-de aparecer?"

Jornal de Notícias:

- "Empresário e feirante suspeitos de lavar 125 milhões em notas"

- "Greves nas escolas estão a obrigar pais a tirar férias"

- "Orçamento do Estado. Coligações negativas fazem acelerar carreiras e aumentos nas pensões"

- "Seleção. Carlos Forbs, o dono do 7 que não queria emigrar para Inglaterra"

- "Felgueiras. Novo polo universitário pode acolher até cinco mil estudantes"

- "Lisboa. Problemas nos cabos afetam cinco funiculares históricos"

Diário de Notícias:

- "Tragédia do elevador da Gloria. Relatórios revelam falhas em quatro elevadores de Lisboa. Oposição acusa Moedas de os ocultar"

- "Contestação: quatro greves até 2 de dezembro podem fechar escolas"

- "Alerta. BCE compara 'boom' da IA com bolha do 'subprime' que levou à grande crise da dívida"

- "Saúde. Câmara de Almada recorre a faculdade privada para dar cheque-dentista a crianças sem apoio"

- "Trilateral. Xi e Putin concertam posições antes da reunião com Trump"

- "Habitação. Preço das casas em Lisboa afasta compradores e promotores da capital"

- "Belém. Seguro anuncia segunda presidência aberta, dedicada à Coesão Social"

- "Religião. Gerald Musa: 'Em algumas zonas da Nigéria, torna-se cada vez mais perigoso ser cristão'"

- "Teatro. Elsa Valentim: 'Os pequenos poderes acabam por conseguir contaminar tudo à volta'"

Negócios:

- "Medidas do PS atiram excedente de Sarmento para défice de 0,3% "

- "Maria Luís ganha poder de fogo nas sanções da UE"

- "Choque do petróleo vai atingir bancos em 2027"

- "Retalho. Continente vende mais e aumenta lucros do grupo Sonae"

- "Cripto. Anchorage Digital despede em Portugal e nos EUA"

- "Lex. 'É preciso aproximar os serviços jurídicos' das PME"

- "Febre do GTA VI gera corrida inédita de encomendas no país"

O Jornal Económico:

- "Primeiro dia de votações já teve coligações negativas"

- "Mundo suspenso da reunião entre Xi, Trump e Putin"

- "TAP inaugura rota direta entre Porto e Washington em março de 2027"

- "Lançamento do GTA VI tem escoltas policiais e recorde de vendas"

- "Grupo Sonae. Lucros sobem mais de 22% nos primeiros nove meses"

- "Portugal quer reduzir 50% consumo de gasóleo e gasolina"

- "Anthropic faz estreia em bolsa apontando para segunda maior entrada de sempre"

- "BCE planeia vaga de inspeções à banca sobre IA e fraude"

- "Subida do preço das casas face a 2025 foi a maior em 25 anos"

Record:

- "Sporting. Altimira sonha alto. Espanhol aponta à braçadeira da seleção"

- "Sporting. SAD quer médio entre os líderes do balneário"

- "Benfica. Prestianni cheio de moral. Titular e assistência na Argentina. 'O clube ajudou-me muito, as pessoas sabem quem sou'"

- "As palavras que motivaram suspensão de Mário Branco. 'Sei qual é a cor da tua camisola interior'. Dirigente nega ter dito isso ao árbitro Cláudio Pereira"

- "FC Porto. Pietuszewski ganha fôlego. Polaco consolidou físico"

- "Entrevista. Gil Vicente. Santo García. 'Temos a ambição da Europa'"

O Jogo:

- "Entrevista exclusiva. 'O meu coração só pensa no FC Porto'. William Gomes. Susto com a lesão, conversa do grupo na resposta à Champions, treinador e objetivos: um extremo sem filtros"

- "Diogo Costa é o guarda-redes mais cotado fora das cinco maiores ligas"

- "Benfica. Marco tem recorde à vista. Técnico nunca venceu nove jogos seguidos"

- "Prestianni vira página, sem esquecer Vinícius"

- "Sporting. Suárez no olho do furacão. Não marca, mas aperta pescoço a adversário"

- "Altimira preparado para ser capitão"

- "Paredes. Família, paixões e muita ambição. Rui e Manuel Caetano antes da visita ao dragão"

- "Torreense. André Sabino sem medo de sonhar"

A Bola:

- "Os ficheiros secretos de Paulo Fonseca. + intensidade, + velocidade, blocos + juntos, + pressão"

- "A Bola revela os planos do treinador para o novo Sporting"

- "O sonho da União da Serra. Clube da AF Leiria visita Alvalade no sábado para a Taça de Portugal"

- "Salazar de novo no radar do Fenerbahçe. SAD não facilitará saída do reforço mais caro dos leões"

- "'Seria um privilégio ser capitão do Sporting'. Altimira diz que novo treinador trouxe ar fresco à equipa"

- "Benfica. O 'novo' Prestianni. Extremo foi titular na Argentina, assistiu e rematou ao poste no 7-0 à Costa Rica. 'Não sei se é vingança, trabalhei muito para isto'"

- "Leandro Barreiro aponta ao Sporting. Médio luxemburguês prepara-se para ser opção no dérbi de final de dezembro"

- "FC Porto. Samu a um golo dos 50. Avançado espera aproveitar receção de amanhã ao Paredes para a Taça de Portugal para chegar a esse registo redondo"

- "Conheça Inês Santos, a treinadora que meteu os homens a jogar à bola"