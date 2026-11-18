Gonçalo Leite Velho apresentou um projecto de resolução que recomenda a 'Elaboração e implementação de um Plano regional para a Ciência, Tecnologia e Inovação e a reforma do modelo de governação na inovação'.

"Os dados mais recentes sobre a situação da Ciência na Região, divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira, no passado dia 5 de Novembro, são particularmente preocupantes. O investimento em investigação e desenvolvimento caiu 8,1% na Madeira", começou por referir.

A Madeira investe apenas 0,41% do PIB em ciência, quando a média nacional é de 1,73%. "Ou seja, o país investe, proporcionalmente, mais de quatro vezes aquilo que investimos na Região. Num único ano, perdemos o equivalente a 113 postos de trabalho a tempo inteiro na investigação. Nas empresas, o cenário não é melhor. A percentagem de empresas com atividades de inovação caiu, fortemente, de 41,6% para 36,5%".

E estes números, garante, não são um acaso. "São o resultado das opções políticas de quem governa a Região. Durante anos, o Governo Regional confundiu política científica com gestão de fundos europeus".

Uma estratégia de especialização inteligente, diz, é uma obrigação de Bruxelas. "Ter essa estratégia, por obrigação, está longe de ser um plano claro sobre o que queremos para a região. Daí que, o que temos é um documento a que estamos obrigados para utilizar fundos europeus, os quais são aplicados numa lógica de dependências", afirma Gonçalo Leite Velho..

O Partido Socialista propõe a elaboração do Plano Regional para a Ciência, Tecnologia e Inovação — Madeira 2030.

"Um plano com metas mensuráveis de investimento, emprego científico e transferência de conhecimento para as empresas. Com financiamento regional plurianual, capaz de dar estabilidade à investigação. Uma reforma da governação que promova a autonomia e a inovação das organizações, dando espaço ao talento", explica.

Os fundos europeus, afirma, "devem estar ao serviço de uma estratégia para a Madeira. Não podem substituir essa estratégia".