Há 15 anos, Cristiano Ronaldo e Rúben Micael brilhavam na goleada de Portugal à Bósnia

A 16 de Novembro de 2011, o DIÁRIO destacava a goleada da selecção nacional frente à Bósnia-Herzegovina, por 6-2, no Estádio da Luz, num encontro que garantiu a qualificação de Portugal para o Campeonato da Europa de 2012 e ficou marcado pelo contributo de dois jogadores madeirenses, nomeadamente Cristiano Ronaldo e Rúben Micael.



Cristiano Ronaldo foi uma das grandes figuras da partida, ao apontar dois golos e receber fortes aplausos dos cerca de 45 mil espectadores presentes no Estádio da Luz. O capitão da selecção nacional abriu o marcador aos seis minutos, através de um livre directo, e voltou a marcar aos 53 minutos, na sequência de uma assistência de João Moutinho.

Outro madeirense em destaque foi Rúben Micael, que entrou na segunda parte e teve influência directa no resultado, ao assistir Hélder Postiga para o quarto golo português, aos 72 minutos.

Portugal entrou em campo com a vantagem do empate sem golos conseguido na primeira mão, em Zenica, mas rapidamente demonstrou a intenção de resolver a eliminatória. Depois do golo inaugural de Cristiano Ronaldo, Nani aumentou a vantagem aos 24 minutos, com um remate potente de longa distância.

A Bósnia reduziu ainda antes do intervalo, por Misimovic, na conversão de uma grande penalidade, e voltou a marcar na segunda parte, por Spahic, aos 65 minutos, apesar de jogar com menos um elemento, na sequência da expulsão de Lulic.

A resposta portuguesa surgiu com o segundo golo de Cristiano Ronaldo e o bis de Hélder Postiga. Miguel Veloso, aos 80 minutos, também fez o gosto ao pé, fixando o resultado final em 6-2.

Com este triunfo, a equipa orientada por Paulo Bento assegurou a presença no Euro 2012, naquela que foi a sexta participação portuguesa numa fase final do Campeonato da Europa.