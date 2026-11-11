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Depressão Charles Madeira

Madeira contabiliza 299 ocorrências até às 15 horas devido ao mau tempo

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Foto ASPRESS

Os serviços de protecção civil apontam 299 ocorrências na Região até às 15 horas desta quarta-feira, de acordo com os dados da Informação à Comunicação Social do EPE, com fonte na plataforma Preventech e reportados desde as 20 horas de ontem.

Ao todo, foram mobilizados 749 operacionais e 314 meios, valores que correspondem ao empenhamento por ocorrência e não ao número de operacionais ou meios únicos.

Os movimentos de massa e as inundações de estruturas ou superfícies foram as situações mais frequentes, com 80 e 74 ocorrências, respectivamente. Seguem-se as quedas de árvores, com 48 casos.

Há ainda a assinalar 10 desabamentos de estruturas edificadas, 8 quedas de elementos de construção, 6 desentupimentos ou tamponamentos, 7 casos de dano ou queda de redes de fornecimento e 4 quedas de estruturas temporárias ou móveis. Há ainda 29 casos de limpeza de via e sinalização de perigo, e 12 casos de corte ou remoção de elementos em perigo de queda.

Funchal e Santa Cruz foram os concelhos mais fustigados pelo mau tempo.

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