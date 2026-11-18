Marcos Freitas eliminado na primeira ronda do WTT Contender de Muscate
Marcos Freitas foi hoje eliminado na primeira ronda do WTT Star Contender de ténis de missa de Muscate, em Omã, depois de perder frente ao chinês Huang Youzheng, em cinco parciais.
O atual 72.º posicionado do ranking mundial cedeu os primeiros dois sets (6-11 e 9-11), mas conseguiu reagir e vencer os dois seguintes (11-4 e 11-6), com o derradeiro parcial (11-8) a sorrir ao jogador asiático, melhor cotado na hierarquia (60.º).
O compatriota João Geraldo, 38.º da hierarquia, irá competir na quinta-feira, pelas 14:10 (horas em Lisboa), defrontando na ronda inaugural o chinês Yuan Licen (114.º).