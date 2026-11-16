Funchal promove 15 sessões de aconselhamento energético

A Câmara Municipal do Funchal está a promover sessões presenciais de sensibilização e aconselhamento energético, durante os meses de Novembro e Dezembro, em vários espaços comunitários do concelho.

Integradas no Funchal Espaço Energia e apoiadas pela AREAM, as 15 iniciativas pretendem ajudar os cidadãos a melhorar o conforto térmico das habitações, reduzir os consumos e diminuir as facturas de electricidade.

As sessões abrangem a Universidade Sénior, a Quinta Falcão, o Espaço Sénior das Cruzes, os centros comunitários da Quinta Josefina e do Pico dos Barcelos, o Centro Música@arte e o Palheiro Ferreiro.

Além da eficiência energética, serão abordadas as energias renováveis e a mobilidade eléctrica, com aconselhamento sobre tarifários, equipamentos e soluções adequadas a cada agregado familiar.

Os interessados podem obter informações e inscrever-se pelo telefone 291 211 000, extensão 2368, ou pelo endereço [email protected].