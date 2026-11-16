Selecção portuguesa treina em Cardiff antes do duelo com Gales

A seleção portuguesa treina hoje em Cardiff, naquela que será a última sessão de trabalho antes do embate de terça-feira com o País de Gales, da sexta e última jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol.

Portugal tem um treino agendado para as 17:00 no Estádio Cardiff City, palco do duelo com os galeses, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

A comitiva lusa chegou à capital do País de Gales no domingo, um dia depois do desaire por 4-1 com a Dinamarca, em Braga, naquela que foi a pior derrota da seleção nacional em casa em jogos oficiais.

Antes do treino, também no Estádio Cardiff City, às 16:00, o selecionador Jorge Jesus e um jogador ainda a designar vão fazer em conferência de imprensa a antevisão da decisiva partida do Grupo A4.

Rúben Dias e João Palhinha, suspensos, e o capitão Bernardo Silva, lesionado, foram dispensados do estágio de Portugal e falharam a viagem até solo britânico, deixando o selecionador Jorge Jesus com 24 jogadores disponíveis.

Nesse encontro, a equipa das 'quinas' necessita apenas de um ponto para confirmar o primeiro lugar do Grupo A4 e assim assegurar o estatuto de cabeça de série nos quartos de final, enquanto os galeses ainda lutam para fugirem diretamente ao regresso à Liga B e tentam manter-se na divisão principal através do 'play-off' de descida.

Portugal lidera o Grupo A4 com 12 pontos, mais três do que a Dinamarca, enquanto a Noruega tem seis e o País de Gales três.

O País de Gales-Portugal está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do alemão Sven Jablonski.